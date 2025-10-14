PAGELLE E TABELLINO ITALIA-ISRAELE 3-0: Retegui bomber completo, Raspadori bloccato

Voti e giudizi del match del BluEnergy Stadium valido per il gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026

Quarta vittoria su quattro partite per l’Italia di Rino Gattuso, che con il 2-0 a Israele centra la matematica qualificazione al playoff per accedere al Mondiale, a cui ormai gli Azzurri sono destinati a meno che la Norvegia non si ‘suicidi’ in casa contro l’Estonia tra un mese. A Udine partita che la nostra Nazionale gioca bene nella prima parte di primo tempo, poi va un po’ in difficoltà e rischia in almeno 2-3 occasioni, salvata da Donnarumma. A risolvere ci pensa Retegui, che si guadagna il rigore che lui stesso va a trasformare nel recupero. Una giocata da attaccante puro, di astuzia e furbizia. Poi la conclusione netta, imprendibile. Nella ripresa la partita è abbastanza equilibrata, fino al raddoppio tutto firmato ancora da Retegui: ruba palla e poi tiro a giro meraviglioso.

Italia

Donnarumma 7

Di Lorenzo 6

Mancini 6

Calafiori 6

Cambiaso 6

Barella 6,5

Locatelli 6,5

Tonali 6,5. Dal 92′ Cambiaghi sv

Dimarco 7

Retegui 8. Dal 92′ Piccoli sv

Raspadori 5,5. Dal 46′ Pio Esposito 6

CT: Gennaro Gattuso 7

Neanche a dirlo, Retegui è il protagonista. Dà l’ennesima dimostrazione di essere un giocatore e bomber completo, mostra il campionario intero del centravanti di qualità. Rigore conquistato di astuzia pura, trasformato con cattiveria e precisione. Una partita che si sta complicando lui la tranquillizza e la colora di azzurro. Il raddoppio pure se lo prende da solo: ruba il pallone al difensore e poi ‘tiraggir’ pregevolissimo. Troverebbe anche l’assist se Pio Esposito non si mangiasse il 3-0 davanti alla porta. Molto bene anche Locatelli, Barella e soprattutto Dimarco oltre che Donnarumma. Meno brillanti invece Cambiaso e Raspadori.

Israele

Glazer 6

Dasa 5,5

Baltaxa 5,5

Blorian 6

Revivo 6

E. Peretz 6

Gloukh 6,5

Khalaili 6,5

Biton 6

Solomon 6

Baribo 6

CT: Ran Ben Shimon 6

Arbitro: Clement Turpin (Fra) 5,5

Il tabellino di Italia-Israele

Marcatori: 45′+1 Retegui (I), 73′ Retegui (I), 90’+3 Mancini (I)

Ammoniti: Tonali (I), Barella (I)

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori.

A disp. Meret, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Udogie, Orsolini, Piccoli, Pio Esposito, Cristante, Frattesi, Cambiaghi, Coppola. CT: Gennaro Gattuso

ISRAELE (4-3-3): Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Gloukh, Khalaili; Biton, Solomon; Baribo.

A disp. Da.Peretz, Tzur, Gandelman, Shua, Azoulay, Noy, Mizrahi, Abu Fani, Gropper, Turgeman, Stoinov, Toriel.

CT: Ran Ben Shimon

Arbitro: Clement Turpin (Fra)