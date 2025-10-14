Kolarov via subito dall’Inter? C’è una forte tentazione | ESCLUSIVO

Il serbo è tornato in nerazzurro l’estate scorsa per rivestire il ruolo di vice di Chivu

Kolarov potrebbe lasciare presto l’Inter. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, la Stella Rossa ha messo nel mirino l’ex difensore e attuale vice di Chivu per l’eventuale successione dell’attuale tecnico Vladan Milojevic, in lizza per la panchina della Serbia. La Federcalcio ha mandato via Dragan Stojkovic dopo il ko casalingo con l’Albania che quasi condanna la Nazionale serba all’esclusione anche dai playoff per il Mondiale 2026.

Come appreso da CM.IT, Milojevic potrebbe diventare il nuovo CT della Serbia a partire del prossimo mese di gennaio. Kolarov, che ha lasciato l’Under 21 serba per far ritorno in nerazzurro nelle vesti di secondo allenatore, subentrerebbe proprio al posto del 55enne, nel bel mezzo di un campionato, la Super Liga, che attualmente sta conducendo proprio la squadra biancorossa: 2 i punti di vantaggio sulla seconda, il Partizan, ma Lekovic e compagni hanno una gara in meno.

La Stella Rossa potrebbe davvero tentare Kolarov: sarebbe per lui la prima esperienza da allenatore sulla panchina di un club, per giunta di quella più prestigiosa del suo Paese. In più alla Stella ci ha militato da giovanissimo calciatore. Chiaramente il suo sì non è scontato, all’Inter riveste un ruolo importante anche all’interno dello spogliatoio: aspetto non irrilevante, è ascoltato e stimato da Chivu. Insomma, è una figura riconosciuta pure dagli stessi calciatori, molti dei quali tra gli ‘sponsor’ per il suo riapprodo ad Appiano. Staremo a vedere.