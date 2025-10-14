DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Italia-Israele: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bluenergy Stadium’ tra gli Azzurri di Gattuso e i biancoblu di Ben Shimon in tempo reale

L’Italia ospita Israele a Udine in una gara molto delicata valida per la terzultima giornata del Gruppo I di qualificazioni ai Mondiali del 2026. Una sfida che potrebbe già emettere un paio di verdetti ufficiali che sarà diretta dall’arbitro francese Turpin.

Da un lato gli Azzurri di Rino Gattuso, privi dello squalificato Bastoni e dell’infortunato Kean, vogliono dare seguito alla vittoria in Estonia di tre giorni. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per avere la certezza aritmetica del secondo posto che vale i playoff e tenere viva una speranza di riprendere la capolista Norvegia.

Dall’altro lato i biancoblu di Ran Ben Shimon, che invece vengono dalla pesante sconfitta proprio contro gli scandinavi, non possono permettersi una sconfitta altrimenti sarebbero eliminati con un turno di anticipo. All’andata, in campo neutro in Ungheria, l’Italia si impose con un rocambolesco 5-4 grazie un gol nel recupero di Tonali.

Italia-Israele, formazioni UFFICIALI e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione in chiaro su Rai 1 e sarà visibile in streaming su smartphone, pc e tablet sulla app di Rai Play. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bluenergy Stadium’ in tempo reale

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. CT Gattuso

ISRAELE (4-3-3): Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Gloukh, Khalaili; Biton, Baribo, Solomon. CT Ben Shimon

ARBITRO: Clement Turpin (Francia)

CLASSIFICA GRUPPO I: Norvegia punti 18, Italia* 12, Israele 9, Estonia** 4, Moldova 1.

*una partita in meno

**una partita in più