Diretta Qualificazioni Euro Under 21, Italia-Armenia: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Zini’ tra gli Azzurrini di Baldini e la Yeritasardakan di Gyulbudaghyants in tempo reale

L’Italia Under 21 riceve i pari età dell’Armenia a Cremona in una gara valida per la quarta giornata del Gruppo E di qualificazioni agli Europei di categoria. Una sfida che rappresenta una sorta di testa-coda che sarà diretta dall’arbitro israeliano Levi.

Reduci dal largo successo per 4-0 di venerdì contro la Svezia, gli Azzurrini di Silvio Baldini vanno a caccia della quarta vittoria di fila. Lo scopo è quello di conquistare il bottino pieno per restare in testa al girone a punteggio pieno, sperando magari che gli scandinavi possano fermare l’altra capolista e prossima avversaria a novembre della Polonia.

La Yeritasardakan di Armen Gyulbudaghyants, invece, viene dalla sconfitta subita in rimonta 2-1 in Macedonia del Nord che la relegano all’ultima posizione della graduatoria con ancora zero punti. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale al 2019, quando l’Italia si impose con un netto 6-0, trascinata dalla doppietta di Moise Kean.

Italia Under 21-Armenia Under 21, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

La partita di Cremona sarà trasmessa in televisione in chiaro su Rai 2 e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Rai Play. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Giovanni Zini’ tra Italia e Armenia Under 21 live in tempo reale.

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Manè, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. CT Baldini

ARMENIA UNDER 21 (4-4-2): Matinyan; Tarloyan, Manukyan, Hakobyan, Bandikian; K. Hovhannisyan, N. Hovhannisyan, Sargsyan, Hakobyan; Eloyan, Hakobyan. CT Gyulbudaghyants

ARBITRO: Meir Levi (Israele)

CLASSIFICA GIRONE E: Polonia punti 9, Italia 9, Montenegro 3, Svezia 3, Macedonia del Nord 3, Armenia 0.