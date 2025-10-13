Juventus, finalmente c’è un prezzo ufficiale: 150 milioni di euro

La richiesta dei club bianconero è assolutamente folle per il gioiello che alla Continassa sognano da tempo

Hanno fatto rumore, oltre che piacere, le parole di Sandro Tonali che in un’intervista ai canali ufficiali della Nazionale ha parlato del suo eventuale ritorno in Italia. “Difficile rispondere, ma dico sempre a tutti che tornerei.

Magari non adesso perché ho trovato la mia linea, ma non chiudo mai la porta al mio rientro in Serie A perché è il mio paese e il mio campionato, che sta diventando sempre più bello. La Serie A ogni anno migliora, le squadre diventano sempre più forti e tecniche dopo ogni sessione di calciomercato”, le sue dichiarazioni.

Facile dire che i pensieri e magari anche i sogni di tanti tifosi italiani si sono letteralmente scatenati, in primis Milan e Juventus. Con i rossoneri c’è una linea d’amore aperta, la seperazione era stata dolorosa per tutti e un ritorno romantico di sicuro è nella testa di tutti da quando Sandro è andato al Newcastle. Intanto Tonali ha letteralmente conquistato la Premier League, nonostante l’anno di stop per la questione scommesse.

Il centrocampista della Nazionale è partito alla grande in questa stagione, strappando anche complimenti (parecchio) illustri, come quello di Paul Scholes che lo ha definito un giocatore di livello mondiale. “Fa molto piacere quando arrivano da ex giocatori così forti, sei quasi sorpreso e fa un bell’effetto”, ha detto l’ex Milan.

Il Newcastle gela la Juve: per Tonali servono 150 milioni

La Juve, come detto, sogna di riportaro in Italia, un pensierino lo ha già fatto ma non era il momento soprattutto a livello economico. Anche perché per portarlo dal bianconero a un altro bianconero bisogna sborsare una cifra astronomica. Secondo ‘Chronicle Live’ servono qualcosa come non meno di 130 milioni di sterline. Tradotto in euro: 150 milioni, almeno.

Roba che non è per le tasche italiane, chissà per quanto altro tempo ancora. Cifre incredibili che anche nel resto d’Europa in pochissimi potrebbero spendere: oltre a Liverpool e City (?), United, Chelsea, magari Bayern Monaco e Real Madrid sarebbero le uniche probabilmente ad avere questa potenza.

Una serie di cose che fa pensare come il rientro di Tonali sia ancora abbastanza lontano, soprattutto perché a 25 anni è in rampa di lancio e può ambire davvero a vincere tutto. Basti pensare che il Newcastle 11esimo in Premier League (come il Cagliari in Serie A) ha speso 250 milioni di sterline sul mercato. L’intenzione dei Magpies, tra l’altro, è quello di provare a blindare ulteriormente il giocatore italiano con un nuovo super contratto. Ora l’ingaggio è di 9-10 milioni tra parte fissa e bonus.