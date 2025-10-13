Italia-Israele a rischio: le decisioni della Questura e la zona ‘rossa’

L’evento è considerato ad altissimo rischio, pronti elicotteri e droni oltre all’ausilio dei reparti speciali: il programma della manifestazione a Udine e i provvedimenti

Si avvicina la sfida tra Italia e Israele, che oltre al campo sta facendo e farà ancora parlare per questioni che esultano dal risultato, la formazione di Gattuso e le possibili avversarie al playoff. Domani sera a Udine l’atmosfera sarà surreale all’interno del BluEnergy Stadium, con meno di 8mila biglietti venduti a fronte di circa 25mila a disposizione sulla carta. Un’altra partita si giocherà infatti fuori dal terreno di gioco, quella per garantire e mantenere l’ordine pubblico a fronte delle previste manifestazioni, nonostante la pace.

Il Comune di Udine, su indicazione di Prefettura e Questura, ha predisposto misure straordinarie di sicurezza e viabilità. Chiusure, divieti di sosta e limitazioni al traffico partite già sabato 11, fino a mercoledì 15. Vietata la somministrazione e il consumo di bevande in contenitori di vetro, ceramica o lattina durante la giornata di martedì 14 ottobre. Rischio rinvio? Per adesso no.

Inoltre nelle aree adiacenti allo stadio state installate barriere di cemento per delimitare le zone di sicurezza, segnalate con cartellonistica e segnalatori luminosi. Nel pomeriggio di martedì 14 ottobre, la Polizia Locale sarà impegnata anche nel deflusso del corteo previsto in centro storico (da piazza della Repubblica a piazza Primo Maggio, con passaggio in Borgo Stazione).

Su ordinanza della Prefettura e della Questura, nel giorno della partita e della manifestazione in centro storico: dalle ore 8.00 sarà vietata la somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro, ceramica o lattina da parte dei pubblici esercizi. Per le attività di ristorazione, il divieto scatterà dalle ore 14.00. La zona dello stadio sarà considerata “rossa”. La vigilanza sarà rafforzata, ci saranno a monitorare elicotteri e in aggiunta un particolare servizio di controllo con l’utilizzo di droni della polizia.

Anche le aree adiacenti agli hotel dove alloggiano le due squadre saranno presidiate per evitare e prevenire eventuali tensioni e disordini. Un’operazione che mobiliterà tutte le forze dell’ordine locali, con l’ausilio anche di altri reparti speciali e in aggiunta il supporto dell’Esercito. In piazza Primo maggio – scrive l’Ansa – sarà esposto un lenzuolo sudario di oltre venti metri sul quale “Carnia per la pace” ha scritto i 18mila nomi dei bambini uccisi a Gaza.

Attenzione massima sarà appunto per la manifestazione per la Palestina, che partirà alle 17.30 da piazza della Repubblica. Il corteo arriverà fino a piazza Primo Maggio, parteciperanno attivisti, cittadini ‘comuni’, ma anche atleti. Il grido e la richiesta di questi giorni è stata chiara, ovvero annullare la partita tra Italia e Israele, con quest’ultima esclusa da ogni competizione. L’allerta è totale, Udine si trasformerà in parte in una zona ad altissimo rischio.