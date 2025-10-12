Top player lascia la Lazio a gennaio: derby Inter-Milan, ecco chi è in vantaggio

Nella prossima finestra invernale si profila un duello di mercato niente male tra le due milanesi per un giocatore che va a scadenza

Nella sua comunque lunga carriera da ds Igli Tare ha portato alla Lazio diversi giocatori che poi sono diventati top player o comunque si sono rilevati degli ottimi colpi. Tanti flop, ovviamente, come normale che sia ma il dirigente albanese si è tolto parecchie soddisfazioni. Da Immobile a Milinkovic-Savic, Luis Alberto e non solo. L’ultima eredità dell’ex attaccante che ha speso letteralmente una vita in biancoceleste prima da giocatore e poi da direttore sportivo, porta il nome di Mario Gila.

Il centrale spagnolo è arrivato nel 2022 dal Real Madrid per 5 milioni più il 50% sulla futura rivendita da corrispondere ai Blancos. Senza dubbio un ottimo colpo, visto che attualmente il classe 2000 è uno dei giocatori più importanti della rosa di Sarri. Partito male, con tante difficoltà, si è guadagnato alla fine un posto da titolare mostrando qualità fisiche e tecniche di alto livello. Ma troppe amnesie lo lasciano ancora in quel limbo dove per diventare un top bisogna fare uno step grosso in avanti.

E Tare vorrebbe che questo avvenisse al Milan. Secondo ‘Tuttosport’ in via Aldo Rossi hanno iniziato a farci più di un pensierino per la prossima stagione. Senza escludere ovviamente di anticipare tutto a gennaio, tra la scadenza del contratto a giugno e un rinnovo che per ora non ne vuole sapere di decollare. Questo considerando anche che la Lazio per acquistare dovrà vendere e se non ci saranno cessioni pesanti non potranno arrivare rinforzi di un certo calibro.

Non solo Milan, per Gila spunta il derby con l’Inter

Su Gila, però, non c’è solo il Milan. Il quotidiano riporta dell’interesse dell’Inter che già ci aveva provato nei mesi scorsi senza però successo. La Lazio disse no, non avendo la possibilità di rimpiazzarlo. Come detto, la trattativa per un eventuale prolungamento è ferma, i problemi del club in questi mesi non hanno contribuito di certo a smuovere la situazione. Anzi, ad ora è più probabile ipotizzare un addio.

Qualche telefonata può essere partita verso l’agente Alejandro Camano, lo stesso di Lautaro Martinez, e occhio anche all’estero. Gila è un giocatore molto duttile, può giocare a tre o a quattro: si sa, nel calcio di oggi un elemento molto importante soprattutto in Italia. E, a questo punto, per le milanesi che lo stanno tenendo d’occhio. Tare ha un bel rapporto con lui, essendo stato il primo a credere in lui e per questo è leggermente in vantaggio. Ma all’orizzonte si profila un bel derby.