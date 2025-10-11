Koopmeiners, ora è finita: a gennaio scambio, resta in Serie A

Il centrocampista olandese proprio non decolla in bianconero e la sua avventura può arrivare al capolinea: lo scambio avrebbe del clamoroso

Pausa nazionali, oltre a riflettere su possibili cambi in panchina per chi ha vissuto un inizio di stagione complicato, inevitabile pensare pure al mercato che si aprirà tra meno di tre mesi. Le big dovranno fare qualcosa per completare la rosa, ritoccare e modificare quello che è stato portato a termine in estate, o affrontare e risolvere qualche problema che si sta trascinando. La Juventus ha bisogno probabilmente di rinforzi a centrocampo, magari pure in difesa.

E magari continuare a guardarsi intorno per Dusan Vlahovic, sempre più vicino alla scadenza e comunque probabilissimo partente a parametro zero a giugno. Ma il mercato ha vie infinite, ormai si sa. Anche la Roma attende gennaio per aumentare il tasso tecnico dell’attacco, nonostante le dichiarazioni di Gasperini che ha confessato di non credere molto alla finestra di ‘riparazione’. In realtà con Friedkin ha parlato di un eventuale tassello in più, ricevendo un ok di massima.

Poi, ovviamente bisognerà vedere le situazioni singole, possibilmente passando prima per delle cessioni. Quelle più immediate sono Baldanzi ed El Shaarawy, per motivi diversi poco nelle grazie del mister, ma economicamente pesante resta la presenza di Pellegrini. Che pure sta facendo molto bene in queste settimane ritagliandosi un ruolo comunque importante.

Scambio Pellegrini-Koopmeiners: lo scenario clamoroso tra Roma e Juve

Ad ora il suo destino resta quello dell’addio a scadenza, a meno di offerte interessanti. In Italia qualcosa si era mosso, mesi fa in chiave Inter e più di recente tra Milan e Napoli. Ma appunto, se alla fine fosse la Juventus a cogliere l’occasione? Lo abbiamo chiesto ai nostri followers su X, nell’ambito di uno scambio con quello che fino ad ora è stato un totale flop: Teun Koopmeiners.

Come detto, i bianconeri cercano – non avendole dall’olandese – qualità e magari presenza offensiva in quel reparto e il numero 7 romanista può essere il nome giusto. Al contrario Koopmeiners ha fallito a Torino e ha bisogno di rilanciarsi anche per ritrovare un psoto di rilievo in nazionale in vista del Mondiale. Gasperini ovviamente lo ha avuto e lo conosce benissimo, è a Bergamo che il calciatore è letteralmente esploso. Per cui il mister di Grugliasco sa come tirare fuori il meglio da lui, soprattutto i gol che tanto servono alla Roma. Il 67,9% dei tifosi si è mostrato favorevole allo scambio, più del doppio del 32,1% del no. Tocca alle società.