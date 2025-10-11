Atalanta
Kean-Retegui-Pio Esposito, l’Italia va: il valzer delle punte stende l’Estonia

Foto dell'autore

Grazie ai gol dei suoi attaccanti, la Nazionale di Gennaro Gattuso centra le terza vittoria consecutiva conquistanti punti pesanti

L’Italia fa il suo avvicinando in maniera sensibile i play off con cui provare a staccare il pass per i prossimi Mondiali. Dopo aver visto la Norvegia imporsi senza fronzoli contro Israele, gli uomini di Gattuso restano in scia ad Haaland e compagni ma vedono praticamente annullate le chances di ribaltare la differenza reti. Ad ogni modo, contro l’Estonia era importante vincere e i tre punti sono arrivati grazie ad una prestazione che soprattutto nel primo tempo ha offerto contenuti tecnici non banali.

Kean esulta assieme al resto del gruppo
Kean-Retegui-Pio Esposito, l’Italia va: il valzer delle punte stende l’Estonia (LaPresse) – Calciomercato.it

Ad aprire le danze è stata la splendida rete di Moise Kean al quarto minuto di gioco. Convergendo sul suo piede forte, il centravanti dell’Italia ha lasciato partire un pregevole tiro a giro che non ha lasciato scampo al portiere avversario. In controllo dei ritmi e dell’inerzia dell’incontro, gli Azzurri sfiorano a più riprese il gol della sicurezza fallendo anche un calcio di rigore con Retegui. Tuttavia, è proprio l’ex attaccante dell’Atalanta a trovare il gol dello 0-2 suggellando nel migliore dei modi un’azione ben orchestrata.

Nella ripresa calano i ritmi dell’incontro ma emerge ancora una volta il peso offensivo degli uomini di Gattuso: a mettere il suo timbro è questa volta Pio Esposito che con classe e tecnica trova il suo primo gol in Nazionale maggiore. Nel finale un errore di Donnarumma spalanca le porte al gol della bandiera firmato da Sappinen: troppo poco, però, per porre le premesse per una rimonta. Unita nota negativa per l’Italia l‘infortunio di Moise Kean, le cui condizioni verranno valutate nelle prossime ore.

TABELLINO ESTONIA-ITALIA 1-3: 4′ Kean, 38′ Retegui, 74′ Esposito, 76′ Sappinen (E).

CLASSIFICA GRUPPO I: Norvegia 18, Italia* 12, Israele 9, Estonia 3, Moldavia* 0.

* Una partita in meno.

