Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, Tudor sotto la lente d’ingrandimento: “Serve la stabilità che è mancata finora” | ESCLUSIVA

Foto dell'autore

La Juventus di Tudor ha i risultati dalla sua, ma le prestazioni non convincono: “Ora è attesa da un calendario di ferro e serve la stabilità che è mancata finora”

Come tutti i venerdì, sul canale YouTube di Calciomercato.it, è stata pubblicata l’ultima puntata di Juve Zone: lo speciale settimanale sui bianconeri a cura della nostra redazione. L’ospite del giorno è stato Mirko Di Natale che, tra le altre cose, ha parlato del momento e del futuro di Igor Tudor.

Juve, Tudor sotto la lente d’ingrandimento: “Serve la stabilità che è mancata fino a qua” | ESCLUSIVA – Calciomercato.it (LaPresse)

Diverse voci che si rincorrono parlano di un tecnico in bilico, o quantomeno attenzionato dalla società. “Tutto è subordinato ai risultati nel calcio e questo vale anche per Tudor. Da quello che sento io c’è sempre grande fiducia in Tudor da parte della dirigenza. È un allenatore che sta dimostrando carattere, i risultati gli danno ragione, poi qualche difetto e qualche cosa da migliorare c’è. Ora la Juve sarà attesa da un calendario di ferro, bisognerà vedere se la squadra troverà quella stabilità che è mancata”.

Juve, né Zhegrova né David: “La delusione dell’ultimo mercato è Openda”

Sempre nel corso del nostro speciale, Mirko Di Natale ha parlato dell’ultimo mercato della Juventus, delle scelte che sono state prese e del rendimento sotto le aspettative dei nuovi innesti.

Juve, né Zhegrova né David: “La delusione dell’ultimo mercato è Openda” – Calciomercato.it (LaPresse)

“La sinergia tra dirigenza e allenatore era quella di prendere giocatori esperti, dai 24 anni in su, intensi e di gamba. Giocatori in grado di garantire 45/50 partite a ritmi sostenuti”. Supportare, quindi, le idee di calcio di Igor Tudor. “Zhegrova nasce come opportunità quando parte Nico Gonzalez, mentre quello che mi ha deluso di più è Openda. Non è una prima punta, non deve raccordare e deve giocare con un altro attaccante, cosa che con Tudor non si fa. Mi sembra un giocatore che per caratteristiche non ti da quel quid in più”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie