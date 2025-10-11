Atalanta
DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Estonia-Italia | Formazioni UFFICIALI LIVE

Foto dell'autore

Dopo la vittoria al cardiopalma contro Israele, gli azzurri tornano in campo di nuovo in trasferta

Vincere, anzi stravincere. Non ci sono altre vie per l’Italia per mantenere in vita le poche e residue speranze di evitare i playoff per la qualificazione ai prossimi Mondiali. In casa dell’Estonia, la Nazionale allenata da Rino Gattuso dovrà centrare la terza vittoria consecutiva sotto la guida del nuovo commissario tecnico e provare a segnare più gol possibili, anche alla luce della straripante vittoria della Norvegia contro Israele.

Gennaro Gattuso sulla panchina dell'Italia
DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Estonia-Italia: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.it

La vittoria al cardiopalma di Budapest contro Israele, pur confermando i netti miglioramenti dal punto di vista offensivo, ha messo in mostra delle lacune difensive allarmanti in ottica qualificazione. Dal punto di vista delle formazioni, gli Azzurri dovranno fare a meno degli infortunati Politano Zaccagni, mentre nella lista dei convocati si rivedono Cristante Spinazzola.

La partita d’andata segnò l’esordio di Gattuso in panchina e si concluse con un netto 5-0 che gli azzurri proveranno a replicare anche in terra estone. Negli otto precedenti tra le due squadre, l’Italia ha sempre vinto. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Estonia-Italia

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Shein, Palumets; Kait, Soomets, Saarma; Tamm. CT Henn
ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. CT Gattuso

CLASSIFICA GRUPPO I: Norvegia 18; Italia e Israele 9; Estonia 3; Moldavia 0

theCore Logo
