Vlahovic-Maignan, ok lo scambio è giusto: hanno già detto di sì

Il bomber serbo e l’estremo difensore francese potrebbero giocare a maglie invertite nel mercato di gennaio, ecco come

In pausa nazionali, è il momento dei primi bilanci stagionali e del ritorno delle prime voci di mercato, con vista su gennaio, anche se ancora lontano. E il futuro di diversi giocatori da definire, come i futuri parametri zero. In particolar modo, Vlahovic e Maignan, che appaiono entrambi lontanissimi dal rinnovo. Ebbene, per il centravanti e per il portiere, prende corpo l’idea di un clamoroso scambio tra Juve e Milan, come emerso dal sondaggio indetto da Calciomercato.it.

La nostra redazione ha chiesto ai propri utenti, su ‘X’, cosa dovrebbero fare i due club coinvolti. E la soluzione che potrebbe accontentare tutti, secondo una larghissima maggioranza, sarebbe proprio il cambio di maglia a gennaio tra i due.

📊 MOMENTO SONDAGGIO #Maignan e #Vlahovic in scadenza di contratto e nuovo intreccio tra #Juventus e #Milan. Quale sarebbe la soluzione migliore? RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 10, 2025

Una eventualità che accontenterebbe entrambe le parti, piuttosto che il passaggio, a giugno, di uno dei due all’altra sponda. Soltanto una ipotesi, per il momento, naturalmente, ma non è detto che a Torino e a Milano non inizino a pensarci.

Vlahovic-Maignan, chi ci guadagna? Il bilancino scudetto tra Juve e Milan

Se una riflessione dovesse effettivamente partire, tra i bianconeri e i rossoneri, sarebbe logico chiedersi: quale tra i due club ci guadagnerebbe di più?

La Juventus, in porta, ha un Di Gregorio che lo scorso anno aveva fatto abbastanza bene, ma che invece in questa stagione non è partito benissimo. Un Maignan al top potrebbe aiutare a blindare nuovamente la difesa. Dall’altra parte, al Milan serve un centravanti in senso classico, il nome che Allegri ha inseguito per tutta l’estate, senza riuscire a ottenerlo. Come sempre, in questi casi, le dinamiche che possono innescarsi sono incerte e numerose. Ma per entrambe, potrebbe trattarsi di un assist prezioso per puntare in alto.