Inzaghi e l’addio all’Inter, Pastorello allo scoperto: “Ecco cosa mi confidò”

Il tecnico ha lasciato i nerazzurri alla fine della scorsa stagione: con l’Al-Hilal ha firmato un biennale da circa 25 milioni di euro l’anno

Dichiarazioni esplosive quelle di Federico Pastorello a ‘Sportmediaset’. L’agente di Simone Inzaghi è tornato sull’addio all’Inter del tecnico piacentino, ora sulla panchina dell’Al-Hilal. “Vi garantisco che la decisione è arrivata dopo la finale di Monaco e dopo i colloqui fatti con la dirigenza nerazzurra, anche se ovviamente in questi casi c’è un lavoro dietro le quinte”.

Pastorello ha poi aggiunto che Inzaghi gli “confidò che non avrebbe mai lasciato l’Inter qualora avesse vinto la Champions”. E sulla scelta dell’Al-Hilal: “L’aspetto economico ha avuto la sua importanza, ma lui voleva mettersi alla prova anche all’estero e la lega saudita è tra le più importanti al mondo, non solo per le potenzialità economiche, ma anche per la qualità del campionato”.

Pastorello: “Lukaku? Certi infortuni ti segnano, ma tornerà più forte di prima”

Pastorello ha parlato anche degli altri suoi assistiti, compreso di Romelu Lukaku da agosto ai box per una lesione di alto grado al retto femorale. Il belga in forza al Napoli, però, sta bruciando le tappe per anticipare il suo rientro.

“Per chi lo conosce non è una sorpresa: ha una forza di volontà e una determinazione speciali, poi è estremamente professionale. Sta lavorando per tornare più forte di prima, certi infortuni ti segnano, ma ti permettono anche di resettare dal punto di vista fisico e mentale. La preparazione lo farà tornare più forte di prima, di questo ne sono convinto”.