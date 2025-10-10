Atalanta
Infortunio in Nazionale, salta la sfida coi bianconeri: i dettagli

È già tornato in città: ecco l’esito degli esami

L’infortunio subito in Nazionale lo costringerà a saltare almeno le prossime due gare di Serie A, una contro i bianconeri.

Infortunio in Nazionale, salta il match coi bianconeri

Brutte notizie per il Lecce, si è fatto male Matias Perez. Il difensore cileno è andato nel match del Mondiale Under 20 tra Cile e Giappone vinto dai nipponici per 2-0.

Perez è già rientrato a Lecce, con gli esami che hanno sostanzialmente confermato la prima diagnosi: stiramento alla coscia sinistra.

Stando al ‘Giornale di Puglia’, il centrale sudamericano arrivato in estate dal Curico Unido non potrà essere a disposizione di mister Di Francesco per le prossime due gare di campionato contro Sassuolo e Udinese del 18 e 25 ottobre.

Il classe 2005, che ancora non ha debuttato in Serie A, dovrebbe rientrare per la partita casalinga col Napoli, o per quella successiva con la Fiorentina al Franchi. Al suo posto dovrebbe continuare a giocare Danilo Veiga.

