DIRETTA Qualificazioni Euro Under 21, Italia-Svezia: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Manuzzi’ tra gli Azzurrini di Baldini e Blagult di Backstrom in tempo reale

L’Italia Under 21 ospita i pari età della Svezia a Cesena in una gara valida per la terza giornata del Gruppo E di qualificazione agli Europei di categoria. Una sfida tra due Nazionali che ambiscono al primo posto che vale il biglietto diretto alla rassegna iridata di Albania e Serbia 2027 che sarà diretta dall’arbitro tedesco Jollenbeck.

Reduci dalle vittorie di misura in casa contro il Montenegro e in trasferta contro la Macedonia del Nord, gli Azzurrini di Silvio Baldini vanno a caccia del terzo successo di fila. L’obiettivo è quello di conquistare i tre punti per tenere lontani gli scandinavi, prima di affrontare la modesta Armenia martedì prossimo a Cremona.

I Blagult di Daniel Backstrom, invece, vogliono rialzare la testa dopo la sconfitta rimediata contro la Polonia. Non sono permessi ulteriori passi falsi onde evitare di veder scappare le prime due della classe. Gli ultimi precedenti ufficiali tra queste due squadre risalgono al 2021-22 e finirono entrambi in pareggio col risultato di 1-1.

Italia-Svezia Under 21, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione in chiaro su Rai 2 e sarà visibile in streaming su tablet, pc e smartphone sulla app di Rai Play. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Dino Manuzzi’ tra Italia e Svezia Under 21 live in tempo reale.

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Manè, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. CT Baldini

SVEZIA UNDER 21 (4-3-3): Bisheari; Antwi, Makolli, Zatterstrom, Perez Vinlof; Bjorklund, Thorell, Boudri; Njie, Swedberg, Sonko. CT Backstrom

ARBITRO: Matthias Jollenbeck (Germania)

CLASSIFICA GIRONE E: Polonia punti 6, Italia 6, Svezia 3, Montenegro 3, Macedonia del Nord 0, Armenia 0.