Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

“Tre nuovi titolari all’Inter”: anche Calhanoglu perde il posto

Foto dell'autore

Il punto sul calciomercato nerazzurro nell’episodio di ‘Ti Amo Calciomercato’: il 2026 sarà un anno di grossi cambiamenti per l’Inter

Nuova puntata di ‘Ti Amo Calciomercato’ sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it‘. Il tema trattato oggi dal nostro Lorenzo Polimanti e la direttrice Eleonora Trotta è il calciomercato dell’Inter, le scelte fatte la scorsa estate e quelle che caratterizzeranno il prossimo futuro.

Il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu
“Tre nuovi titolari all’Inter”: anche Calhanoglu perde il posto (LaPresse) – Calciomercato.it

Si parla di centrocampo, delle esigenze di Cristian Chivu che durante i mesi estivi avrebbe voluto un determinato profilo: Chivu aveva chiesto un centrocampista forte, in grado di proteggere di più la difesa e far ripartire la manovra offensiva. Duttile ma fisicamente prestante. Il nome era quello di Koné, tutt’ora lo vuole l’Inter ma la Roma può venderlo a cifre anche superiori ai 50 milioni di euro” le parole di Eleonora Trotta. Dopo la sosta i nerazzurri se lo ritroveranno contro, in una sfida che servirà – eventualmente – ancora a valutare da vicino il gioiello di Gasperini.

Dal talento giallorosso che per quasi tutta l’estate ha monopolizzato l’attenzione in casa Inter, ad Ademola Lookman rimasto poi a Bergamo. “Gasperini in estate era disposto a rinunciare a Koné pur di rivoluzionare l’attacco della Roma”. E sull’ipotesi Inter, tutt’altro che tramontata definitivamente:Nell’anno del Mondiale l’Inter sa che la Roma non può mai fare sconti. Il prezzo è molto elevato”.

Tre colpi per Chivu: occhio anche Calhanoglu

Un utente ha poi avanzato l’ipotesi di un triplo colpo nerazzurro nel 2026, la direttrice ha così commentato: “Va capito cosa succederà con Bisseck che in estate è stato vicino all’addio, non c’era accordo sulla cifra. Calhanoglu è un punto interrogativo, in Turchia restano convinti che prima o poi andrà al Galatasaray.

I giocatori dell'Inter
Tre colpi per Chivu: occhio anche Calhanoglu (LaPresse) – Calciomercato.it

Poi interviene Lorenzo Polimanti che si esprime su Sommer che, ricordiamo, andrà in scadenza il 30 giugno 2026 con la ‘Beneamata’: “Lo scenario più verosimile è un addio a parametro zero. Josep Martinez? L’Inter di solito prende un portiere e ci costruisce un ciclo di anni, non mi è ancora sembrato un portiere su cui puntare”. Il discorso verte quindi su questa tripla novità che, l’anno prossimo, potrebbe riguardare il mercato nerazzurro. Da un eventuale nuovo portiere a un centrale, considerando poi la posizione su Akanji che sembra viaggiare spedito verso il riscatto anticipato dal City, fino al centrocampo dove Mkhitaryan potrebbe salutare in attesa dell’esplosione di Diouf.

“Occhio alla clausola di Dumfries dopo il Mondiale”, ha concluso Polimanti. La chiosa di Eleonora Trotta sui possibili addii: “Se decideranno di fare delle cessioni i giocatori li ha eccome. Bisseck, Frattesi, da capire con Pio Esposito, Calhanoglu e i giocatori in scadenza”. Ancora diversi mesi ma, intanto, le idee nerazzurre per le prossime sessioni di mercato stanno già fioccando: staremo a vedere Marotta e Ausilio come avranno intenzione di potenziare la rosa di Cristian Chivu.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie