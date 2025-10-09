“Tre nuovi titolari all’Inter”: anche Calhanoglu perde il posto

Il punto sul calciomercato nerazzurro nell’episodio di ‘Ti Amo Calciomercato’: il 2026 sarà un anno di grossi cambiamenti per l’Inter

Nuova puntata di ‘Ti Amo Calciomercato’ sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it‘. Il tema trattato oggi dal nostro Lorenzo Polimanti e la direttrice Eleonora Trotta è il calciomercato dell’Inter, le scelte fatte la scorsa estate e quelle che caratterizzeranno il prossimo futuro.

Si parla di centrocampo, delle esigenze di Cristian Chivu che durante i mesi estivi avrebbe voluto un determinato profilo: “Chivu aveva chiesto un centrocampista forte, in grado di proteggere di più la difesa e far ripartire la manovra offensiva. Duttile ma fisicamente prestante. Il nome era quello di Koné, tutt’ora lo vuole l’Inter ma la Roma può venderlo a cifre anche superiori ai 50 milioni di euro” le parole di Eleonora Trotta. Dopo la sosta i nerazzurri se lo ritroveranno contro, in una sfida che servirà – eventualmente – ancora a valutare da vicino il gioiello di Gasperini.

Dal talento giallorosso che per quasi tutta l’estate ha monopolizzato l’attenzione in casa Inter, ad Ademola Lookman rimasto poi a Bergamo. “Gasperini in estate era disposto a rinunciare a Koné pur di rivoluzionare l’attacco della Roma”. E sull’ipotesi Inter, tutt’altro che tramontata definitivamente: “Nell’anno del Mondiale l’Inter sa che la Roma non può mai fare sconti. Il prezzo è molto elevato”.

Tre colpi per Chivu: occhio anche Calhanoglu

Un utente ha poi avanzato l’ipotesi di un triplo colpo nerazzurro nel 2026, la direttrice ha così commentato: “Va capito cosa succederà con Bisseck che in estate è stato vicino all’addio, non c’era accordo sulla cifra. Calhanoglu è un punto interrogativo, in Turchia restano convinti che prima o poi andrà al Galatasaray“.

Poi interviene Lorenzo Polimanti che si esprime su Sommer che, ricordiamo, andrà in scadenza il 30 giugno 2026 con la ‘Beneamata’: “Lo scenario più verosimile è un addio a parametro zero. Josep Martinez? L’Inter di solito prende un portiere e ci costruisce un ciclo di anni, non mi è ancora sembrato un portiere su cui puntare”. Il discorso verte quindi su questa tripla novità che, l’anno prossimo, potrebbe riguardare il mercato nerazzurro. Da un eventuale nuovo portiere a un centrale, considerando poi la posizione su Akanji che sembra viaggiare spedito verso il riscatto anticipato dal City, fino al centrocampo dove Mkhitaryan potrebbe salutare in attesa dell’esplosione di Diouf.

“Occhio alla clausola di Dumfries dopo il Mondiale”, ha concluso Polimanti. La chiosa di Eleonora Trotta sui possibili addii: “Se decideranno di fare delle cessioni i giocatori li ha eccome. Bisseck, Frattesi, da capire con Pio Esposito, Calhanoglu e i giocatori in scadenza”. Ancora diversi mesi ma, intanto, le idee nerazzurre per le prossime sessioni di mercato stanno già fioccando: staremo a vedere Marotta e Ausilio come avranno intenzione di potenziare la rosa di Cristian Chivu.