Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Stadio Roma, lungo colloquio tra Dan Friedkin e Gualtieri: “Siamo all’ultima tappa”

Foto dell'autore

Il presidente della Roma e il sindaco sono arrivati insieme all’assemblea dell’EFC

Dan Friedkin e Roberto Gualtieri tornano a parlare faccia a faccia. In un momento caldissimo come questo per l’argomento stadio della Roma, i lavori che sono ripartiti – anche se con qualche difficoltà – e l’attesa per il progetto definitivo in vista anche dei tempi da rispettare per permettere al nuovo impianto giallorosso di rendersi disponibile per Euro 2032.

Friedkin e Gualtieri a collquio
Stadio Roma, lungo colloquio tra Dan Friedkin e Gualtieri: “Siamo all’ultima tappa” – calciomercato.it

Un incontro molto importante quello tra Friedkin, che ha parlato anche con Simonelli, e Gualtieri, che prima di entrare nell’aula dell’Assemblea Generale EFC e mostrarsi si sono intrattenuti diversi minuti privatamente. Un vertice utile a capire tempistiche, problemi eventuali e speranze.

Stadio della Roma, Gualtieri: “Siamo all’ultima tappa”

Sul palco ha poi parlato il sindaco Gualtieri: “Un piacere per la città di Roma ospitare questo evento. Voglio salutare il presidente Al-Khelaifi e tutti gli altri presidenti dei club europei. È un’edizione importante perché è cambiato il nome ed è stato adeguato scegliere una città come Roma e siamo lieti di questa decisione. La presenza del presidente della Uefa, della Fifa, del Ministro dello Sport e di leggende del calcio sottolineano l’impegno e il ruolo di Roma”.

“Vorrei ringraziare Dan Friedkin per aver accompagnato tutti voi e vorrei salutare anche il presidente della Lazio Claudio Lotito. Roma è una città di sport, il comune di Roma ha investito sullo sport creando impianti in tutta la città. La fondazione EFC mette i tifosi al centro della scena, è una questione che a Roma conosciamo bene. Vogliamo migliorare gli stadi e gli impianti”. ”

Insieme con i due principali club della città stiamo lavorando per questo. Questa assemblea rappresenta un momento importante e celebra il calcio in ogni sua forma. Roma è lieta di condividere questa transizione, in questa città lo sport rappresenta comunità e voglia di stare insieme”.

Chiusura dedicata al nuovo impianto giallorosso a Pietralata: “Siamo all’ultima tappa del nuovo stadio della Roma, sarà uno dei più belli del mondo. Porterà con sé un’intera riqualificazione urbanistica creando delle zone verdi per i cittadini e impianti sportivi. Roma è una città che parla al mondo, mi auguro che questo incontro possa creare un nuovo inizio per il calcio europeo. Benvenuti a Roma”.

Al-Khelaifi ringrazia Friedkin: “Il più elegante di tutti”

Intervenuto sul palco accanto a Dan Friedkin, il presidente dell’EFC, Al-Khelaifi, ha tessuto le lodi del presidente della Roma.

Al-Khelaifi e Friedkin -calciomercato.it

“Vorrei ringraziare Dan Friedkin, col suo team hanno fatto un lavoro straordinario. Questa assemblea generale è la migliore della nostra storia. Senza di te non sarebbe stata così straordinaria come è stata. Ho incontrato tante persone nel calcio, ma tu sei una delle persone più eleganti che ho incontrato”.

 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie