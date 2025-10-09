Stadio Roma, lungo colloquio tra Dan Friedkin e Gualtieri: “Siamo all’ultima tappa” – calciomercato.it

Il presidente della Roma e il sindaco sono arrivati insieme all’assemblea dell’EFC

Dan Friedkin e Roberto Gualtieri tornano a parlare faccia a faccia. In un momento caldissimo come questo per l’argomento stadio della Roma, i lavori che sono ripartiti – anche se con qualche difficoltà – e l’attesa per il progetto definitivo in vista anche dei tempi da rispettare per permettere al nuovo impianto giallorosso di rendersi disponibile per Euro 2032.

Un incontro molto importante quello tra Friedkin, che ha parlato anche con Simonelli, e Gualtieri, che prima di entrare nell’aula dell’Assemblea Generale EFC e mostrarsi si sono intrattenuti diversi minuti privatamente. Un vertice utile a capire tempistiche, problemi eventuali e speranze.

Stadio della Roma, Gualtieri: “Siamo all’ultima tappa”

Sul palco ha poi parlato il sindaco Gualtieri: “Un piacere per la città di Roma ospitare questo evento. Voglio salutare il presidente Al-Khelaifi e tutti gli altri presidenti dei club europei. È un’edizione importante perché è cambiato il nome ed è stato adeguato scegliere una città come Roma e siamo lieti di questa decisione. La presenza del presidente della Uefa, della Fifa, del Ministro dello Sport e di leggende del calcio sottolineano l’impegno e il ruolo di Roma”.

“Vorrei ringraziare Dan Friedkin per aver accompagnato tutti voi e vorrei salutare anche il presidente della Lazio Claudio Lotito. Roma è una città di sport, il comune di Roma ha investito sullo sport creando impianti in tutta la città. La fondazione EFC mette i tifosi al centro della scena, è una questione che a Roma conosciamo bene. Vogliamo migliorare gli stadi e gli impianti”. ”

Insieme con i due principali club della città stiamo lavorando per questo. Questa assemblea rappresenta un momento importante e celebra il calcio in ogni sua forma. Roma è lieta di condividere questa transizione, in questa città lo sport rappresenta comunità e voglia di stare insieme”.

Chiusura dedicata al nuovo impianto giallorosso a Pietralata: “Siamo all’ultima tappa del nuovo stadio della Roma, sarà uno dei più belli del mondo. Porterà con sé un’intera riqualificazione urbanistica creando delle zone verdi per i cittadini e impianti sportivi. Roma è una città che parla al mondo, mi auguro che questo incontro possa creare un nuovo inizio per il calcio europeo. Benvenuti a Roma”.

Al-Khelaifi ringrazia Friedkin: “Il più elegante di tutti”

Intervenuto sul palco accanto a Dan Friedkin, il presidente dell’EFC, Al-Khelaifi, ha tessuto le lodi del presidente della Roma.

“Vorrei ringraziare Dan Friedkin, col suo team hanno fatto un lavoro straordinario. Questa assemblea generale è la migliore della nostra storia. Senza di te non sarebbe stata così straordinaria come è stata. Ho incontrato tante persone nel calcio, ma tu sei una delle persone più eleganti che ho incontrato”.