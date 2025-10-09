Milan, decisione clamorosa su Leao: “Cederlo se arriva l’offerta”

Le ultime sul presente e sul futuro del numero 10 della squadra di Allegri

Leao resta un caso, anzi il caso del Milan di Allegri secondo in classifica alla seconda sosta per le Nazionali. Con la Juve ha sbagliato due gol che uno con le sue qualità non avrebbe dovuto fallire. Si è già capito che quest’anno non avrà il posto fisso assicurato: il rischio che corre, considerato che i rossoneri non hanno le coppe, è quello di fare molta panchina.

L’esplosione di Pulisic nel 3-5-2 complica ulteriormente la vita del portoghese, che ha già vissuto un fine estate complicato a causa dell’infortunio al polpaccio destro. È rientrato da poco e probabilmente è ancora lontano dalla miglior condizione. In prospettiva futura, ma neanche troppo futura cominciano a essere in tanti quelli che pensano che possa esserci pure un Milan senza… Leao.

Ciò è dimostrato anche dall’esito del sondaggio X di Calciomercato.it. Ai nostri followers abbiamo chiesto “se l’asso portoghese dovesse continuare a fare panchina, cosa dovrebbe fare il Milan nel mercato di gennaio?”. L’opzione che ha preso meno voti, il 15,8%, è stata “Valutare l’addio in estate”. Poco di più, entrambe il 21%, hanno conquistato “Dargli ancora fiducia” e Leao “incedibile” a prescindere di tutto.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Ultimatum di #Allegri a #Leao: se l’asso portoghese dovesse continuare a fare panchina, cosa dovrebbe fare il #Milan nel mercato di gennaio? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 9, 2025

L’esito del sondaggio X di CM.IT è una ‘mazzata’ per Leao e strizza l’occhio a chi vorrebbe il numero 10 fuori dal progetto Milan. A vincerlo col 42,8 % (!), è stata infatti l’opzione “Cederlo se arrivasse un’offerta”. Cederlo già a gennaio. Non succede, ma se succede…