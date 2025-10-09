Juventus, ennesimo attacco: “Operazione Alberto Costa incomprensibile”

Il giocatore passato al Porto un rimpianto per il club torinese, arrivano critiche a non finire

Arrivato a gennaio alla Juventus, Alberto Costa si era rivelato un acquisto azzeccato. Ceduto, però, pochi mesi dopo, nell’operazione che ha portato allo scambio con Joao Mario con il Porto. Un affare che però viene messo adesso sotto accusa nell’ambiente bianconero. Sui social, si scatena la bufera.

L’impatto di Costa con la maglia dei ‘Dragoes’ è stato di tutto rispetto, con ben 5 assist in 6 gare. Mentre il suo sostituto a Torino per il momento sembra sparito dai radar. Ci sono diversi commenti, sul web, che attaccano la scelta della dirigenza torinese. Commenti che mettono nel mirino Comolli ce ne sono tanti, in queste ore: “Alberto Costa aveva gran potenziale, scambio incomprensibile“, “Dovendo usare Kalulu come esterno bloccato è un affare che non ha senso, potevamo tenerci lui”, “E’ stata una rapina legalizzata”, “Alberto Costa è 10 volte superiore a Joao Mario”, “E’ stata davvero una pessima idea”.

Juventus, il mercato di Comolli non convince: David e Openda oggetti misteriosi

E a ben guardare il rendimento dei volti nuovi della Juventus, non è certo l’unica operazione che non ha convinto. L’impatto dei nuovi, per adesso, è stato davvero limitato. Comolli, a suo tempo, si era giustificato con le limitazioni dovute al Fair Play Finanziario. Ma gli acquisti effettuati, attualmente, hanno inciso poco. A cominciare da David e Openda.

Il canadese e il belga, di fatto, per adesso sono stati comprimari. Ha recuperato la titolarità il primo, per il quale, pur acquistato a parametro zero, è stato fatto un investimento importante. Ma parliamo comunque di quello che sembra ancora un corpo estraneo alla Juve. In gol al debutto col Parma, reduce da gravi errori contro Villarreal e Milan. C’è tempo, ovviamente, per ribaltare il giudizio, ma la compagine bianconera attuale sembra comunque dover ricorrere ancora al mercato, a gennaio, per puntare in alto. E Comolli è già sotto tiro.