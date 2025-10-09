Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus, ennesimo attacco: “Operazione Alberto Costa incomprensibile”

Foto dell'autore

Il giocatore passato al Porto un rimpianto per il club torinese, arrivano critiche a non finire

Arrivato a gennaio alla Juventus, Alberto Costa si era rivelato un acquisto azzeccato. Ceduto, però, pochi mesi dopo, nell’operazione che ha portato allo scambio con Joao Mario con il Porto. Un affare che però viene messo adesso sotto accusa nell’ambiente bianconero. Sui social, si scatena la bufera.

Alberto Costa
Juventus, ennesimo attacco: “Operazione Alberto Costa incomprensibile” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

L’impatto di Costa con la maglia dei ‘Dragoes’ è stato di tutto rispetto, con ben 5 assist in 6 gare. Mentre il suo sostituto a Torino per il momento sembra sparito dai radar. Ci sono diversi commenti, sul web, che attaccano la scelta della dirigenza torinese. Commenti che mettono nel mirino Comolli ce ne sono tanti, in queste ore: “Alberto Costa aveva gran potenziale, scambio incomprensibile“, “Dovendo usare Kalulu come esterno bloccato è un affare che non ha senso, potevamo tenerci lui”, “E’ stata una rapina legalizzata”, “Alberto Costa è 10 volte superiore a Joao Mario”, “E’ stata davvero una pessima idea”.

Juventus, il mercato di Comolli non convince: David e Openda oggetti misteriosi

E a ben guardare il rendimento dei volti nuovi della Juventus, non è certo l’unica operazione che non ha convinto. L’impatto dei nuovi, per adesso, è stato davvero limitato. Comolli, a suo tempo, si era giustificato con le limitazioni dovute al Fair Play Finanziario. Ma gli acquisti effettuati, attualmente, hanno inciso poco. A cominciare da David e Openda.

Damien Comolli
Juventus, il mercato di Comolli non convince: David e Openda oggetti misteriosi – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Il canadese e il belga, di fatto, per adesso sono stati comprimari. Ha recuperato la titolarità il primo, per il quale, pur acquistato a parametro zero, è stato fatto un investimento importante. Ma parliamo comunque di quello che sembra ancora un corpo estraneo alla Juve. In gol al debutto col Parma, reduce da gravi errori contro Villarreal e Milan. C’è tempo, ovviamente, per ribaltare il giudizio, ma la compagine bianconera attuale sembra comunque dover ricorrere ancora al mercato, a gennaio, per puntare in alto. E Comolli è già sotto tiro.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie