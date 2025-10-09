Atalanta
DIRETTA Mondiali Under 20, Usa-Italia 1-0: Cremaschi sblocca sotto porta! LIVE

Foto dell'autore

Calciomercato.it vi offre il match dell’Estadio El Teniente’ tra gli statunitensi di Mitrovic e gli azzurrini di Nunziata in tempo reale

L’Italia Under 20 affronta i pari età degli Usa a Rancagua in una gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale di categoria. Una sfida di sola andata – che in caso di parità al 90esimo si protrarrà ai tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore – che sarà diretta dall’arbitro uruguaiano Tejera.

Diretta Usa Italia Live Mondiali Under 20
Carmine Nunziata, ct dell’Italia Under 20 (LaPresse) – Calciomercato.it

Da un lato gli azzurrini di Carmine Nunziata sono arrivati a questo appuntamento dopo essersi piazzati al secondo posto del proprio girone con 4 punti conquistati. Una vittoria contro l’Australia al debutto, seguita da un pareggio contro Cuba e infine la sconfitta contro l’Argentina.

Dall’altro lato gli statunitensi di Marko Mitrovic, invece, hanno vinto il proprio raggruppamento davanti a Sudafrica e Francia, tutte arrivate appaiate a quota 6 in classifica. Chi passa il turno se la vedrà con la vincente tra Marocco e Corea del Sud. L’unico precedente ufficiale risale ai Mondiali di venti anni fa, con l’Italia che si impose 3-1 in rimonta con i gol di Galloppa e Pellè.

Usa-Italia Under 20, le formazioni UFFICIALI e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione in chiaro su Rai Sport e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Fifa+. Calciomercato.it vi offre il match dell’Estadio El Teniente’ tra Usa e Italia live in tempo reale.

USA (4-4-2): Beaudry; Norris, Wynder, Kohler, Westfield; Raines, Cremaschi, Tsakiris, Habroune; Campbell, Gozo. CT Mitrovic

ITALIA (3-4-2-1): Seghetti; Natali, Corradi, Cama; Idele, Mannini, Riccio, Verde; Mosconi, Okoro; Idrissou. CT Nunziata

ARBITRO: Gustavo Tejera (Uruguay)

