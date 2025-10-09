Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Arriva al posto di Thiago Motta: addio choc prima dell’Inter

Foto dell'autore

Colpo di scena in panchina in vista del prossimo match contro i nerazzurri: l’addio è già stato annunciato

Sono ormai mesi che il nome di Thiago Motta circola, con insistenza, per diversi club, tanto in Serie A quanto all’estero. Ed è altrettanto vero che l’ex tecnico della Juventus rimane in attesa della proposta giusta per tornare ad allenare.

L'ex allenatore della Juventus, Thiago Motta
Arriva al posto di Thiago Motta: addio choc prima dell’Inter (Ansafoto) – Calciomercato.it

Il rocambolesco addio ai bianconeri, lo scorso marzo, ha segnato un cambio di marcia per la Juve che con la conferma di Igor Tudor in panchina ha dato continuità al progetto tecnico che ha riportato la Vecchia Signora in Champions League. Ed intanto l’ex centrocampista di Inter e PSG potrebbe non essere poi così tanto vicino a tornare in panchina, non per un grande club che nelle scorse ore sembrerebbe aver deciso di cambiare, a sorpresa, subito guida tecnica. Si parla del Monaco, quinto in Ligue 1 a 3 punti dalla vetta occupata dal PSG di Luis Enrique.

Un intreccio in panchina che può cambiare la stagione del club del Principato e allo stesso tempo riguardare da vicino pure l’Inter. Il motivo? Presto detto. Perché il nuovo allenatore del Monaco sembrerebbe poter essere uno dei prossimi avversari della squadra di Cristian Chivu, in Champions League. Un ribaltone improvviso che può cambiare, di colpo, le carte in tavola.

Pronto a firmare: va al Monaco, esulta pure l’Inter

Il futuro di Adolf Hutter sarà lontano dal Monaco: una decisione effettivamente già presa, in attesa dell’annuncio ufficiale. Così come pare tracciata la via per la sostituzione immediata in panchina del 55enne austriaco.

Sebastien Pocognoli, futuro allenatore del Monaco
Pronto a firmare: va al Monaco, esulta pure l’Inter (LaPresse) – Calciomercato.it

Il giornalista Sacha Tavolieri, sul suo profilo ‘X’, ha infatti rivelato come il Monaco abbia deciso di puntare su Sebastien Pocognoli, allenatore dell’Union Saint-Gilloise, prossimo avversario dei nerazzurri. Il tecnico 38enne ha già annunciato al suo gruppo, nel discorso prima della partita amichevole contro il Patro-Eisden, il suo addio immediato. Con lui andrà via anche Kevin Mirallas.

Un ribaltone abbastanza inatteso per l’Union Saint-Gilloise che è primo nel campionato belga e che in Europa ha vinto con il PSV e perso con il Newcastle nelle prime due giornate di Champions League. Proprio in Champions è previsto il match contro l’Inter, nel quale vi sarà evidentemente un nuovo tecnico in panchina: i nerazzurri dopo il rientro dalla sosta e il big match contro la Roma voleranno in Belgio per la gara del 21 ottobre. Nelle prossime ore potrebbero arrivare novità in via ufficiale.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie