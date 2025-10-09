Arriva al posto di Thiago Motta: addio choc prima dell’Inter

Colpo di scena in panchina in vista del prossimo match contro i nerazzurri: l’addio è già stato annunciato

Sono ormai mesi che il nome di Thiago Motta circola, con insistenza, per diversi club, tanto in Serie A quanto all’estero. Ed è altrettanto vero che l’ex tecnico della Juventus rimane in attesa della proposta giusta per tornare ad allenare.

Il rocambolesco addio ai bianconeri, lo scorso marzo, ha segnato un cambio di marcia per la Juve che con la conferma di Igor Tudor in panchina ha dato continuità al progetto tecnico che ha riportato la Vecchia Signora in Champions League. Ed intanto l’ex centrocampista di Inter e PSG potrebbe non essere poi così tanto vicino a tornare in panchina, non per un grande club che nelle scorse ore sembrerebbe aver deciso di cambiare, a sorpresa, subito guida tecnica. Si parla del Monaco, quinto in Ligue 1 a 3 punti dalla vetta occupata dal PSG di Luis Enrique.

Un intreccio in panchina che può cambiare la stagione del club del Principato e allo stesso tempo riguardare da vicino pure l’Inter. Il motivo? Presto detto. Perché il nuovo allenatore del Monaco sembrerebbe poter essere uno dei prossimi avversari della squadra di Cristian Chivu, in Champions League. Un ribaltone improvviso che può cambiare, di colpo, le carte in tavola.

Pronto a firmare: va al Monaco, esulta pure l’Inter

Il futuro di Adolf Hutter sarà lontano dal Monaco: una decisione effettivamente già presa, in attesa dell’annuncio ufficiale. Così come pare tracciata la via per la sostituzione immediata in panchina del 55enne austriaco.

Il giornalista Sacha Tavolieri, sul suo profilo ‘X’, ha infatti rivelato come il Monaco abbia deciso di puntare su Sebastien Pocognoli, allenatore dell’Union Saint-Gilloise, prossimo avversario dei nerazzurri. Il tecnico 38enne ha già annunciato al suo gruppo, nel discorso prima della partita amichevole contro il Patro-Eisden, il suo addio immediato. Con lui andrà via anche Kevin Mirallas.

Un ribaltone abbastanza inatteso per l’Union Saint-Gilloise che è primo nel campionato belga e che in Europa ha vinto con il PSV e perso con il Newcastle nelle prime due giornate di Champions League. Proprio in Champions è previsto il match contro l’Inter, nel quale vi sarà evidentemente un nuovo tecnico in panchina: i nerazzurri dopo il rientro dalla sosta e il big match contro la Roma voleranno in Belgio per la gara del 21 ottobre. Nelle prossime ore potrebbero arrivare novità in via ufficiale.