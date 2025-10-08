Roma, parla Dan Friedkin: “Gasperini incredibile”. Poi su Milan-Como in Australia – Calciomercato.it

Atalanta
Roma, parla Dan Friedkin: “Gasperini incredibile”. Poi su Milan-Como in Australia

Il presidente giallorosso ha parlato dall’assemblea EFC del momento della squadra tessendo le lodi del tecnico

L’assemblea generale dell’ECA, anzi EFC (European Football Clubs), è stata un’occasione importante per un confronto tra alcune delle grandi potenze del calcio europeo che si è tenuto in Italia, a Roma. La capitale tra ieri e oggi è il centro a livello internazionale, ma in chiave giallorossa è stata la chance – attesa da anni da stampa e tifosi – di sentire la voce, o comunque il pensiero, di Dan Friedkin.

Friedkin all'Assemblea EFC
Roma, parla Dan Friedkin: "Gasperini incredibile". Poi su Milan-Como in Australia

A margine dell’assemblea il numero uno dell’AS Roma ha parlato ai giornalisti delle sue sensazioni in questo momento molto positivio: “Le nostre sensazioni sono buone, anche se è ovviamente molto presto. Abbiamo una lunga stagione e un lungo percorso, ma credo in il nostro allenatore, in quello che sta facendo, in tutta la squadra”. Un pensiero anche sulla questione molto discussa di Milan-Como giocata a Perth: “Se voglio portare la Roma a giocare a Texas? Sono completamente in supporto di tutto ciò che sta facendo l’UEFA, il presidente della EFC è vicino a noi, con tutti i nostri tifosi, e tutto ciò che sta facendo l’Europa. Quindi siamo in supporto di tutto ciò che sta facendo l’UEFA”.

Molto importante e significativo è stato anche il passaggio su Gasperini: “È fantastico, la sua etica di lavoro è incredibile, ha molte richieste, lavora duro, è molto serio su ciò che fa, siamo molto allineati con il suo stile, parliamo spesso e lavoriamo insieme a stretto contatt. Non potremmo essere più felici di questo”.

