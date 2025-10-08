Regalo Marotta a Chivu: si svincola a giugno, ma l’Inter lo compra a gennaio

I nerazzurri dovranno ricostruire il reparto arretrato in estate, ma con la possibilità di anticipare un colpo

L’Inter sta pian piano rialzando la testa dopo un inizio un po’ stentato. Il Torino infatti aveva illuso che fosse tutto già perfetto, le sconfitte con Udinese e Juve hanno poi disegnato un’altra situazione. Ma Chivu è stato bravo insieme ai suoi giocatori a ricostruirsi immediatamente e adesso sta inanellando vittorie e prestazioni. In Champions ne sono arrivate due su due, così come in Serie A tre di fila con una classifica che ora dice -3 dal primo posto di Roma e Napoli.

I nerazzurri hanno di gran lungo il miglior attacco del campionato con 17 gol in 6 partite, ma in difesa hanno mostrato ancora qualche lacuna. Anche qui il tempo di registrarsi, e capire anche qualche nuovo equilibrio. In ogni caso di dubbi ne restano, soprattutto a lungo termine. Perché era opinione comune e consolidata che l’Inter avesse bisogno di determinati profili, chiesti anche dal mister romeno, che poi non sono in realtà arrivati. A centrocampo, con Diouf piano B se non C a Koné, così come in difesa.

Proprio nella retroguardia potrebbe arrivare la grande novità già dal mercato di gennaio, visto che Marotta sta pensando di anticipare un colpo della prossima estate, quando scadranno i contratti di Acerbi, Darmian e de Vrij. Il nome è quello di Merih Demiral, centrale dell’Al Ahli che ad Appiano conoscono molto bene. Il turco è un pallino della dirigenza e soprattutto si libererà a zero.

Inter, Marotta accende i radar: Demiral idea per gennaio

Una serie di elementi che ovviamente, come di consueto, hanno fatto drizzare le antenne a Marotta e allo stesso ds Ausilio che ha già provato a portare Demiral nella Milano nerazzurra. Classe ’98, è finito fuori anche dal progetto del suo attuale allenatore Jaissle che lo ha escluso dai convocati contro Al Hazem e Al Duhail. Andrà via sicuramente la prossima estate, quando si libererà a parametro zero alla scadenza del contratto, ma a gennaio potrebbe già accadere qualcosa.

Secondo ‘Interlive.it’, infatti, il turco è il profilo perfetto per la dirigenza dell’Inter che lo conosce bene e lo ritiene ideale per esperienza – ma la carta d’identità è ancora dalla sua parte – e duttilità avendo già abbondantemente giocato con la difesa a tre. Certo, venendo dall’Arabia Saudita, dovrebbe abbassarsi parecchio l’ingaggio, ma varrebbe per qualsiasi altra squadra europea.

Per Demiral sarebbe appunto un ritorno in Serie A dopo aver vestito le maglie di Sassuolo, Juventus e Atalanta. A gennaio avrebbe comunque un prezzo abbordabile, a differenza di altri calciatori in scadenza come Konaté, Upamecano e Guehi.