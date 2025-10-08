Inter, perché Zielinski può partire e cosa succede a gennaio

Il giocatore può dire addio nella prossima finestra di trasferimenti, a Milano si riflette sul da farsi: nome importante che può prendere il suo posto

Dopo le difficoltà nelle primissime partite, l’Inter sta iniziando a carburare. La squadra di Chivu sta trovando gioco e risultati e si vuole riproporre, in campionato e in Europa, come potenziale protagonista. Ma non per tutti in nerazzurro è un momento felice. Si riflette sulla possibile partenza di Piotr Zielinski, ad esempio, con un sostituto d’eccezione sullo sfondo.

Il polacco, 31 anni, appare ai margini delle gerarchie di Chivu in mezzo al campo. Appena 121 minuti totali disputati, una sola presenza da titolare, quella in Champions contro lo Slavia Praga di martedì scorso, l’idea che il tecnico voglia affidarsi ad altri. E, a fronte di qualche buona offerta, una probabile partenza nel mercato invernale. Diversi media all’estero riferiscono dell’interessamento del Leeds, che vorrebbe rinforzi in linea mediana, aumentando qualità e quantità. Con la giusta cifra, l’ex Napoli potrebbe effettivamente partire per la Premier League. Lasciando spazio, all’Inter, per un grande ritorno.

Inter, Zielinski via: si pensa al ritorno di Stankovic dal Bruges, le condizioni

Per un calciatore che sembra aver esaurito il suo percorso, un altro che invece potrebbe farlo iniziare, decollando. Aleksandar Stankovic in estate è stato ceduto al Bruges, ma le sue prestazioni potrebbero garantirgli un pronto ritorno alla base.

Ottimo inizio di stagione in Belgio, l’Inter lo sta monitorando con notevole attenzione com’è giusto che sia. Non è casuale che nell’accordo sia stata inserita una clausola di recompra a favore dei milanesi.

23 milioni di euro la cifra per riportare Stankovic ‘a casa’, un investimento che la dirigenza potrebbe rimandare anche al 2027, aggiungendo ulteriori 2 milioni.