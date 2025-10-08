De Siervo durissimo contro Rabiot: è arrivata la risposta

A margine dell’assemblea della Lega Serie A, l’AD Luigi De Siervo ha rilasciato alcune dichiarazioni toccando svariati temi

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha esplorato proprio questa mattina una serie di argomenti delicati.

Prima di tutto l’ad ha risposto ad Adrien Rabiot in relazione alla scelta di far giocare Milan-Como a Perth: “Ha ragione Rabiot, che decidiamo sopra di lui. Ma Rabiot si scorda, come tutti i giocatori che guadagnano milioni di euro che sono pagati per svolgere un’attività che è quella di giocare a calcio”.

#Rabiot definisce “completamente folle” far giocare #MilanComo a Perth. Arriva la dura risposta di Luigi De Siervo, Ad della Lega #SerieA, 🎙️”Ha ragione #Rabiot, che decidiamo sopra di lui. Ma Rabiot si scorda, come tutti i giocatori che guadagnano milioni di euro, che sono… pic.twitter.com/m5km7ocbV2 — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 8, 2025

De Siervo ha quindi proseguito: “La salute dei calciatori è un elemento fondamentale del sistema, tutti noi abbiamo lavorato e ci battiamo per che questa cosa abbia delle logiche, però stiamo parlando di una cosa complicata ma non impossibile e stiamo cercando di farla in una logica di armonia, soprattutto se la si pensa con un fatto eccezionale, è la prima partita nella storia del calcio che ha permesso all’interno di un campionato, non parliamo di una coppa o di una supercoppa, di giocare al di fuori ai confini nazionali”.

Ed ancora sulla gara all’estero: “Evidentemente la sfida dell’Australia è una sfida da un punto di vista organizzativo complicata, le ore di volo sono tante, ma stiamo parlando comunque di viaggiare su una business class dall’altra parte del mondo, cosa che poi le squadre fanno stabilmente. È chiaro che questo significa un accumulo, però i calciatori, soprattutto quelli di vertice che hanno degli stipendi commisurati alla fatica che svolgono, dovrebbero capire loro meglio di altri che questo è un sacrificio che si può fare”.