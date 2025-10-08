Argentina-Porto Rico rinviata: cosa succede con Lautaro

Situazione tesa dall’altra parte del mondo, la decisione è stata inevitabile e condizionerà la preparazione a Roma-Inter

È iniziata la seconda sosta per le nazionali che porterà parecchi calciatori della nostra Serie A a giocare in giro per il mondo. Nella speranza da parte dei club che tornino tutti sani e non troppo affaticati dai vari impegni. Proprio per questo non avrà fatto felice Cristian Chivu ciò che è stato deciso in Argentina per l’amichevole con Porto Rico, in programma lunedì a Chicago.

O almeno inizialmente, visto che c’è stato lo slittamento di un giorno della partita oltre al cambio della location: la nuova collocazione è martedì al Chase Stadium, campo dell’Inter Miami di Messi. La motivazione è soprattutto legata alla sicurezza, in modo da dare più tempo per organizzare al meglio e vendere anche i biglietti per l’evento. Un cambiamento che comunque non modifica il calendario della FIFA e rientra nei suoi normali parametri.

Argentina, posticipata l’amichevole con Porto Rico: Lautaro torna in ritardo

Aspetto centrale è quello relativo alle proteste in massa in corso a Chicago e nell’Illinois a causa delle politiche sull’immigrazione attuate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il cambio di sede – scrive ‘Tyc Sports’ – si è reso necessario per questo, per permettere di garantire al massimo la sicurezza e l’ordine pubblico. In questo modo – dopo l’amichevole di venerdì col Venezuela – la squadra di Scaloni avrà un giorno in più per preparare il match sfruttando anche la permanenza a Miami.

Il rovescio della medaglia, però, è che naturalmente il rientro dei giocatori avverrà con diverse ore di ritardo, togliendo quindi riposo ai calciatori per la ripresa del campionato. Ad esempio Lautaro Martinez, che l’Inter spera di riavere al meglio in vista del big match in casa della Roma. E che quindi avrà a disposizione meno tempo per recuperare.