“Tre giocatori fuori”: disastro alla Juventus dopo il pareggio col Milan

Il pareggio casalingo contro i rossoneri, quinto consecutivo, continua a far discutere in casa bianconera

Non si placano le discussioni dopo lo 0-0 casalingo della Juventus contro il Milan di domenica sera, partita valida per la sesta giornata del campionato di Serie A.

Ennesima prestazione scialba della squadra guidata in panchina da Igor Tudor che non ha fatto intravedere miglioramenti dopo una serie di gare giocate decisamente male. Sulla graticola, evidentemente, l’allenatore croato, ma non mancano critiche alla squadra.

Jonathan David, dopo quella clamorosa contro il Villarreal, ha avuto una grande occasione, ma non è riuscito neanche a calciare a causa di uno scivolone. Kenan Yildiz è apparso stanco, mentre altri giocatori sarebbero decisamente da accantonare per far spazio ad altri.

Tre giocatori fuori dalla Juventus: la sentenza dopo il Milan

Nonostante sia rimasta imbattuta, piovono le critiche sulla Juventus. E, come detto, non riguardano solo la guida tecnica. “McKennie per me è un giocatore che può andare a giocare in campionati esotici, non più a livello europeo.

Insieme a Federico Gatti e Andrea Cambiaso, per me non sono da Juve in questo momento. E non nomino Koopmeiners“, il parere di Alessio Lento a ‘Ti Amo Calciomercato‘ sul canale Youtube ufficiale di Calciomercato.it.

“Cambiaso, da gennaio in poi, dalle voci sul Manchester City, non ha dimostrato più nulla. Al suo posto metterei Kostic, mentre in difesa sposterei Kalulu come centrale di destra”.