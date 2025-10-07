Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

“Tre giocatori fuori”: disastro alla Juventus dopo il pareggio col Milan

Foto dell'autore

Il pareggio casalingo contro i rossoneri, quinto consecutivo, continua a far discutere in casa bianconera

Non si placano le discussioni dopo lo 0-0 casalingo della Juventus contro il Milan di domenica sera, partita valida per la sesta giornata del campionato di Serie A.

Tudor osserva la Juventus dalla panchina
Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it

Ennesima prestazione scialba della squadra guidata in panchina da Igor Tudor che non ha fatto intravedere miglioramenti dopo una serie di gare giocate decisamente male. Sulla graticola, evidentemente, l’allenatore croato, ma non mancano critiche alla squadra.

Jonathan David, dopo quella clamorosa contro il Villarreal, ha avuto una grande occasione, ma non è riuscito neanche a calciare a causa di uno scivolone. Kenan Yildiz è apparso stanco, mentre altri giocatori sarebbero decisamente da accantonare per far spazio ad altri.

Tre giocatori fuori dalla Juventus: la sentenza dopo il Milan

Nonostante sia rimasta imbattuta, piovono le critiche sulla Juventus. E, come detto, non riguardano solo la guida tecnica. “McKennie per me è un giocatore che può andare a giocare in campionati esotici, non più a livello europeo.

Insieme a Federico Gatti e Andrea Cambiaso, per me non sono da Juve in questo momento. E non nomino Koopmeiners“, il parere di Alessio Lento a ‘Ti Amo Calciomercato‘ sul canale Youtube ufficiale di Calciomercato.it.

“Cambiaso, da gennaio in poi, dalle voci sul Manchester City, non ha dimostrato più nulla. Al suo posto metterei Kostic, mentre in difesa sposterei Kalulu come centrale di destra”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie