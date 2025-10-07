Scelta già fatta, ecco la decisione sull’esonero di Tudor

Tudor già in discussione alla Juventus, soprattutto fra i tifosi: ecco la decisione sull’esonero del tecnico bianconero

Igor Tudor è già al centro del ciclone in casa Juventus. Il tecnico bianconero, dopo cinque pareggi consecutivi tra Serie A e Champions League, è finito nel mirino anche per le scelte di campo e per il gioco e l’atteggiamento della sua squadra.

L’allenatore croato è così finito sotto accusa: la vittoria manca ormai da inizio settembre (il rocambolesco 4-3 contro l’Inter), ma a pesare sono soprattutto le prestazioni della squadra bianconera e dei vari singoli.

“I tanti pareggi? Io non sono preoccupato, se non vedo le prestazioni che a me piacciono sarei preoccupato, ma noi abbiamo sbagliato pochissime partite, da quando sono qui forse uno o due e questo mi fa sentire bene. I ragazzi lavorano bene, vogliono fare le nostre cose, c’è positività ed energia”. Post Juventus-Milan, però, il tecnico non ha fatto drammi.

Juventus, tifosi già schierati: Tudor da esonero

Sui canali social di Calciomercato.it, all’indomani di Juve-Milan, abbiamo chiesto ai nostri utenti cosa dovrebbe fare la dirigenza bianconera con il tecnico croato.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Quinto pari consecutivo per la #Juventus, fischiata al termine dello 0-0 contro il #Milan. Sotto accusa Igor #Tudor, finito stavolta anche nel mirino dei tifosi: cosa dovrebbe fare la dirigenza bianconera con il tecnico croato? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 6, 2025

Per il 40,9% dei votanti Igor Tudor andrebbe esonerato subito dalla Juventus. Fiducia fino a giugno al 38,6%, mentre un esonero dopo la sosta di novembre è stato votato dal 20,5% degli utenti. Sono mesi già delicati per il tecnico dei bianconeri.