Milan, Cassano a gamba tesa su Leao: “Scarso, non sa giocare a calcio”

Il portoghese nell’occhio del ciclone, prestazione negativa e il commento del barese, ancora una volta, è piuttosto caustico

Da Juventus-Milan di domenica sera, sono usciti parecchi bocciati. Uno di questi, sicuramente, Rafael Leao, il cui impatto è stato molto negativo. L’attaccante rossonero, ancora una volta, è stato duramente criticato da Antonio Cassano, per gli errori commessi allo ‘Stadium’.

Nella mezz’ora in cui è stato in campo, Leao ha avuto due ottime occasioni da gol, entrambe cestinate in maniera abbastanza clamorosa. L’atteggiamento e la poca determinazione espressi in questa come in altre situazioni hanno fatto sì che Cassano, come già accaduto a ripetizione in passato, dai microfoni di ‘Viva El Futbol’ abbia attaccato a tutto spiano sul numero 10 milanista: “Io ho avuto la fortuna di giocare con calciatori davvero fenomenali, Leao non lo è. Lui pensa di esserlo e questo mi da’ molto fastidio. Non ha idea di calcio, non sa proteggere la palla, non sa calciare bene con nessuno dei due piedi. E’ scarso, non fa gol né assist, ha solo la velocità e poco altro. La colpa non è sua, è del Milan che gli da’ 8 milioni, se guardiamo gli ultimi anni suoi e di Orsolini bisognerebbe invertire gli stipendi”.

Milan, Leao e la maglia da titolare a rischio: Allegri lancia segnali

Dichiarazioni forti, che trovano sponda nell’impatto non positivo avuto dal giocatore sia con la Juve che ancora prima con il Napoli. Allegri ha provato a incoraggiare Leao nel post partita, ma è evidente che il portoghese debba salire molto di livello per tutelare il suo posto in squadra.

Le attenuanti, dopo la lunga assenza per infortunio, ci sono, ma a oggi si fa fatica a vedere un Leao che possa essere titolare con continuità. Dura, del resto, rinunciare a un Pulisic nello stato di forma che stiamo vedendo, con Gimenez e Nkunku che hanno dimostrato di poter dire la loro. E la stessa battuta di Allegri a Leao prima del suo ingresso in campo – “Non farmi arrabbiare…” – sa di monito palese.