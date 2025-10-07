L’Inter e il post Sommer: intreccio a sorpresa col Milan

Interesse concreto dei nerazzurri: ecco tutti i dettagli

Chi sarà l’erede di Sommer? Pepo Martinez si giocherà le sue fiches da qui ai prossimi mesi, nel frattempo l’Inter continua a scandagliare il mercato per non farsi cogliere impreparata qualora lo spagnolo non dovesse dare le risposte giuste.

In realtà i nerazzurri potrebbero dover prendere due portieri: l’erede dell’elvetico, in scadenza a giugno, ed eventualmente un nuovo vice perché difficilmente l’ex Genoa resterebbe un’altra stagione da secondo.

Per il ruolo di primo, terminato il sogno Donnarumma, si continuano a fare i nomi di Carnesecchi dell’Atalanta e Caprile del Cagliari. Entrambi sono in linea coi paletti fissati da Oaktree, con il primo che sarebbe senz’altro più costoso lato cartellino.

In queste ore, però, è emerso un profilo nuovo per la porta nerazzurra. Stando a ‘Sky Sports DE’, per il prossimo anno la dirigenza di viale della Liberazione valuta in maniera concreta il nome di Noah Atubolu. 23 anni compiuti a maggio, il tedesco di origini nigeriane in forza al Friburgo è fresco di prima convocazione con la Germania di Nagelsmann.

Dal Milan all’Inter, fari puntati su Atubolu del Friburgo

Nel recente passato, il classe 2002 è stato accostato già al Milan, e forse è ancora nel mirino dei rossoneri chiamati da qui a giugno prossimo a scegliere l’erede di Mike Maignan. Assistito dallo stesso agente di Calhanoglu, Atubolu ha un contratto fino al 2027 in cui sarebbe presente una clausola risolutiva.

Con la prima squadra del Friburgo ha collezionato 84 presenze, mantenendo la porta inviolata in 29 partite. Possiamo etichettarlo come un pararigori, visto che ha neutralizzato gli ultimi cinque. L’Inter dovrebbe vedersela con l’Eintracht Francoforte e con la concorrenza di club inglesi.