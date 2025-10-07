La Juventus vende per Tonali: ha già detto sì

I bianconeri sognano di riportare in Serie A il nazionale azzurro: c’è già il via libera

La Juventus sogna il ritorno in Italia di Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 è alla sua terza stagione con la maglia del Newcastle, ma il club piemontese spera di riportarlo in Serie A.

Tonali è legato ai ‘Magpies’ da un contratto fino al 2028 ed è un punto fermo della formazione di Eddie Howe. Nella scorsa stagione in particolare, Tonali ha dimostrato una crescita notevole, che si è riflettuta anche nel corso delle gare della Nazionale, diventando in breve tempo un elemento chiave prima di Spalletti e poi di Gattuso. Adesso il giocatore è stato nuovamente convocato dal ct azzurro per le sfide contro Estonia e Israele, ma oltre che in campo, Tonali è tornato ad essere protagonista anche sul mercato.

La Juventus, come sottolinea il giornalista turco Ekrem Konur, lo avrebbe messo nel mirino e starebbe seriamente pensando di riportarlo in Italia.

Juve su Tonali, le cessioni prima dell’assalto

Konur afferma che il centrocampista è il grande sogno di mercato dei bianconeri: Tonali è il primo nome della lista degli acquisti della Juventus e il club avrebbe già una carta importante da giocare.

Il giornalista turco sottolinea infatti che il giocatore sarebbe ben felice di tornare in Italia e questo aspetto potrebbe portare ad aprire le porte per un possibile dialogo con il Newcastle. Certo, il valore del calciatore è molto elevato, anche alla luce del contratto così lungo, ma oltre a questa carta, i bianconeri ne avrebbero altre ad poter giocare. La dirigenza sta infatti riflettendo su diverse cessioni che potrebbero portare un importante introito all’interno delle casse bianconere.

Diversi sono i nomi sulla lista dei partenti. Oltre ad alcuni esuberi come Filip Kostic, attenzione anche a coloro che hanno profondamente deluso, come Teun Koopmeiners, per cui la Juventus ha investito tanto, ma non è stata certamente ripagata. E poi attenzione anche alla situazione Dusan Vlahovic, che si avvicina sì ormai sempre più alla scadenza contrattuale, ma il suo addio garantirebbe al club un importante calo del monte ingaggi, con cifre che potrebbero fare comodo alla proprietà in ottica mercato. Nel frattempo Igor Tudor avrebbe già dato via libera, con il tecnico che sarebbe ben felice di avere a disposizione il centrocampista italiano.