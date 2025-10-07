Atalanta
Conceicao ha firmato, l’ex Milan torna subito in panchina

Sergio Conceicao ha firmato, ritorno immediato in panchina dopo l’avventura alla guida del Milan. Tutti i dettagli

È arrivato un altro ribaltone sulla panchina di una big. Il prescelto è Sergio Conceicao: l’allenatore portoghese, reduce dall’esperienza al Milan, ha già firmato.

Conceicao ha firmato: vola in Arabia Saudita (Foto LaPresse) – calciomercato.it

L’ex rossonero riparte dall’Arabia Saudita. Conceicao infatti sarà il nuovo allenatore dell’Al Ittihad: come riportato da ‘A Bola’, le parti starebbero definendo gli ultimi dettagli ed è imminente la firma del tecnico su un contratto biennale. Manca ormai soltanto l’annuncio, poi la nuova avventura in panchina di Sergio Conceicao sarà ufficiale a tutti gli effetti.

L’allenatore ex Porto assumerà la guida della formazione saudita dopo l’esonero di Blanc, arrivato in seguito alla sconfitta interna contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.


Benzema e compagni, tuttavia, sono solo a -3 dalla vetta della classifica dopo quattro turni di Saudi Pro League. Toccherà ora a Conceicao ripartire a caccia del titolo.

