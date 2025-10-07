Conceicao ha firmato, l’ex Milan torna subito in panchina

Sergio Conceicao ha firmato, ritorno immediato in panchina dopo l’avventura alla guida del Milan. Tutti i dettagli

È arrivato un altro ribaltone sulla panchina di una big. Il prescelto è Sergio Conceicao: l’allenatore portoghese, reduce dall’esperienza al Milan, ha già firmato.

L’ex rossonero riparte dall’Arabia Saudita. Conceicao infatti sarà il nuovo allenatore dell’Al Ittihad: come riportato da ‘A Bola’, le parti starebbero definendo gli ultimi dettagli ed è imminente la firma del tecnico su un contratto biennale. Manca ormai soltanto l’annuncio, poi la nuova avventura in panchina di Sergio Conceicao sarà ufficiale a tutti gli effetti.

L’allenatore ex Porto assumerà la guida della formazione saudita dopo l’esonero di Blanc, arrivato in seguito alla sconfitta interna contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

📸 | Laurent Blanc says goodbye to the first team players 🙏💛 pic.twitter.com/ZPkKRR72I7 — Al-Ittihad Club (@ittihad_en) September 28, 2025



Benzema e compagni, tuttavia, sono solo a -3 dalla vetta della classifica dopo quattro turni di Saudi Pro League. Toccherà ora a Conceicao ripartire a caccia del titolo.