Che stangata per il tecnico: tre giornate di squalifica in campionato

Foto dell'autore

Arriva il provvedimento disciplinare dopo l’ultima giornata di campionato: mano pesante del Giudice Sportivo

Ultima giornata di campionato con diverse polemiche, dove sono fioccati anche i provvedimenti disciplinari. 

Serie B, maxi squalifica per Castori
Serie B (LaPresse) – Calciomercato.it

Tanto lavoro per il Giudice sportivo dopo l’ultimo turno di Serie B, con Fabrizio Castori protagonista in negativo della settimana giornata del torneo cadetto. Stangata per l’allenatore del Sudtirol, dopo il convulso finale di partita del match perso contro l’Empoli.

Castori dopo il rosso dell’arbitro ha continuato a protestare in modo veemente, rivolgendo anche delle frasi irriguardose al direttore di gara. Per il tecnico tre turni di stop e un’ammenda di 5 mila euro dopo le decisioni del Giudice sportivo.

Serie B, le decisioni del Giudice sportivo: due giornate anche per Bastoni

Stangata quindi per Castori, con la mano pesante del Giudice sportivo anche per Simone Bastoni, fermato per due giornate dopo un’espressione blasfema pronunciata nel match tra Cesena e Reggiana. 

Perugia: Castori rischio esonero
Fabrizio Castori (©LaPresse) – Calciomercato.it

Per il difensore dei romagnoli anche un’ammenda di 3 mila euro. Una giornata di squalifica invece dopo la settima giornata di Serie B per Brosco (Pescara), Capelli (Padova), Kofler (sudtirol) e il tecnico del Catanzaro Aquilani. 

Il referto del Giudice sportivo su Castori: “Ammonizione (Prima sanzione): per avere, inoltre, al 21° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale, per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale cercando il contatto fisico, rivolgendogli frasi irriguardose contenenti critica alla conduzione della gara gravemente irrispettose”.

