Problema alla schiena, niente Nazionale: torna subito in Italia

Infortunio e nessun ritiro con la sua Nazionale, rientra immediatamente alla corte del proprio club

La sosta delle Nazionali rappresenta uno degli incubi di allenatori e club. Il timore che i giocatori convocati dalle rispettive nazionali rientrino con infortuni o problemi fisici è sempre altissimo.

Un timore che serpeggia anche in casa Napoli. Tra le fila azzurre però c’è una situazione da valutare con attenzione. Perché Vanja Milinkovic-Savic non prenderà parte al ritiro della nazionale serba. L’estremo difensore infatti non sarà a disposizione per le gare che vedranno la sua nazionale impegnata per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La Serbia sfiderà l’Albania a Leskovac, in una gara da sempre delicata e poi il 14 ottobre fuori casa contro Andorra. Gare cruciali per quello che sarà il secondo posto del girone, visto che l’Inghilterra, che al momento ha una gara in più rispetto ai serbi, ha ben 8 punti di vantaggio nel girone, con la nazionale di Stojkovic che si gioca il secondo posto proprio con l’Albania.

Napoli, niente Serbia per Milinkovic-Savic: problema alla schiena

Il ct serbo quindi non avrà a disposizione Milinkovic-Savic, così come Ilic del Torino (che non è partito per un problema al polpaccio).

L’estremo difensore dunque resterà a Napoli, per la felicità di Antonio Conte, che avrà dunque almeno uno dei suoi due portieri a disposizione, visto che invece Meret sarà con la Nazionale italiana, convocato da Rino Gattuso. Chiaramente bisognerà prima effettuare le opportune valutazioni su quelle che sono le condizioni di Milinkovic-Savic. Il portiere sarà sottoposto a controlli e accertamenti, con la speranza che il problema non sia grave e che possa essere a disposizione per la sfida contro il Torino, in programma sabato 18 alle 18 nel capoluogo piemontese, alla ripresa del campionato di Serie A.