Gabriel Jesus al posto di Vlahovic: la Juve conosce già la cifra

A Torino può sbarcare l’erede del serbo, operazione possibile a gennaio: i dettagli

Tempo scaduto per Vlahovic alla Juventus, nonostante il buon avvio di stagione. Le strade del serbo e dei bianconeri si separeranno tra non molto, si può andare verso una cessione a gennaio. Il nome con cui il club potrebbe sostituirlo è Gabriel Jesus, con l’Arsenal che ha già fissato in circa 35 milioni di euro il prezzo di uscita del brasiliano.

L’attaccante si sta riprendendo dal grave infortunio di quasi un anno fa, con il contratto in scadenza nel 2027 per il 28enne sembra non esserci più spazio a Londra. Pur di monetizzare, i ‘Gunners’ accetterebbero, secondo il portale inglese ‘Team Talk’, di valutarlo quasi 20 milioni in meno rispetto al recente passato. Una occasione che la Juventus potrebbe sfruttare, per mettere le mani su un giocatore capace, nei suoi momenti migliori, di fare la differenza a livello internazionale. Anche se c’è da battere la concorrenza dell’Everton, che viene segnalato molto forte su di lui.

Juventus, ritorno di fiamma per Gabriel Jesus: era già stato vicino all’arrivo a Torino

Non è la prima volta che Gabriel Jesus viene accostato alla Juventus. I bianconeri lo avevano seguito parecchio da vicino specialmente nell’estate del 2021, quando il suo approdo in Serie A sembrava a un passo.

In quella fase, quando il calciatore era ancora al Manchester City di Guardiola, era molto acceso il duello ravvicinato con l’Inter, che a sua volta stava pensando a lui. Non se ne fece nulla e Gabriel Jesus rimase all’Etihad Stadium, per poi trasferirsi l’anno successivo all’Arsenal. Ora, i tempi potrebbero essere più favorevoli per vederlo in Italia. Anche perché la Juventus vuole incrementare la sua potenza di fuoco offensiva, dato che David e Openda stanno facendo un po’ fatica.