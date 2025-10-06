Diagnosi UFFICIALE, ginocchio ko: rischia di tornare nel 2026

Il trequartista si è infortunato all’inizio della partita persa per 4-1: oggi la risonanza

Cattive notizie dalla risonanza magnetica a cui il calciatore si è sottoposto dopo la partita che è stato costretto ad abbandonare dopo appena 6′. L’infortunio è serio, tanto che si prevedono tempi lunghi per il recupero.

Il Pescara perde uno dei suoi trequartisti nonché calciatori migliori, Giacomo Olzer. Uscito subito dal match contro la Sampdoria, disputatosi ieri al ‘Ferraris’ e perso 4-1 dagli abruzzesi, il 24enne di Rovereto ha effettuato una risonanza magnetica che ha evidenziato una distrazione del legamento crociato posteriore del ginocchio destro.

Olzer si fa male da solo: rischio rientro a inizio 2026

Infortunatosi praticamente da solo, Giacomo Olzer si era toccato il ginocchio dando subito l’impressione – che poi è stata confermata dagli accertamenti – che il problema fosse piuttosto grave.

Secondo ‘Rete8’ potrebbe rientrare dopo la prossima sosta di novembre, nel match contro il Catanzaro, ma siccome parliamo di un problema fisico piuttosto importante, non è da escludere del tutto che rientro di Olzer a tutti gli effetti possa slittare addirittura a inizio 2026 o comunque soltanto alla fine di quest’anno.