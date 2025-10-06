Atalanta
Diagnosi UFFICIALE, ginocchio ko: rischia di tornare nel 2026

Il trequartista si è infortunato all’inizio della partita persa per 4-1: oggi la risonanza

Cattive notizie dalla risonanza magnetica a cui il calciatore si è sottoposto dopo la partita che è stato costretto ad abbandonare dopo appena 6′. L’infortunio è serio, tanto che si prevedono tempi lunghi per il recupero.

Diagnosi UFFICIALE, ginocchio ko: rischia di tornare nel 2026 (LaPresse) – Calciomercato.it

Il Pescara perde uno dei suoi trequartisti nonché calciatori migliori, Giacomo Olzer. Uscito subito dal match contro la Sampdoria, disputatosi ieri al ‘Ferraris’ e perso 4-1 dagli abruzzesi, il 24enne di Rovereto ha effettuato una risonanza magnetica che ha evidenziato una distrazione del legamento crociato posteriore del ginocchio destro.

Olzer si fa male da solo: rischio rientro a inizio 2026

Infortunatosi praticamente da solo, Giacomo Olzer si era toccato il ginocchio dando subito l’impressione – che poi è stata confermata dagli accertamenti – che il problema fosse piuttosto grave.

Infortunio serio per Olzer del Pescara (LaPresse) – Calciomercato.it

Secondo ‘Rete8’ potrebbe rientrare dopo la prossima sosta di novembre, nel match contro il Catanzaro, ma siccome parliamo di un problema fisico piuttosto importante, non è da escludere del tutto che rientro di Olzer a tutti gli effetti possa slittare addirittura a inizio 2026 o comunque soltanto alla fine di quest’anno.

