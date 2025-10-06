Del Piero avvisa la Juve: “Parte tutto dallo spogliatoio”

L’ex capitano bianconero parla chiaro e lancia un messaggio per la rinascita

La Juventus contro il Milan ha conquistato il quinto pareggio consecutivo tra campionato e Champions League, il primo per 0-0.

Un segnale positivo certamente quello di non aver preso gol. Un po’ meno il fatto che i bianconeri non vincano invece dal 13 settembre nella rocambolesca partita contro l’Inter. Le ultime tre gare interne sono stati tre pareggi. Tre scontri diretti in casa contro Borussia Dortmund, Atalanta e Juventus che i bianconeri non sono riusciti a vincere. Un segnale, certamente, rispetto anche a come erano le cose qualche anno fa, quando lo Stadium era un vero e proprio fortino. Da qui il commento di Alessandro Del Piero: “La Juve ti faceva temere di lasciarci le penne in casa” le parole dell’ex numero 10 bianconero ai microfoni di ‘Sky Sport’.

Juve, parla Del Piero: “Dallo spogliatoio costruisci tutto”

Da qualche anno la situazione non è più la stessa e certamente fare punti allo Stadium sembra risultare meno utopistico per le varie squadre.

E la ricetta per cercare di fare in modo che lo Stadium torni ad essere un fortino inespugnabile, l’ha data lo stesso Del Piero. “Parte tutto dallo spogliatoio, nel senso che lì costruisci tutto, porti i tifosi verso di te” ha sottolineato. “La Juve ha sempre avuto questo vantaggio, ti faceva temere di lasciarci le penne in casa” ha aggiunto. Ripartire dallo spogliatoio e fare in modo che i tifosi si avvicinino ancor più alla squadra. Da qui Tudor dovrà quindi essere bravo per tentare di risanare le cose e riportare la Juventus alla vittoria.