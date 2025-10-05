“Zaniolo è irrecuperabile”: retrocessione ‘annunciata’

Pomeriggio complicato per l’ex calciatore della Roma che è stato protagonista di un grave errore

Il lunch match della sesta giornata di Serie A non ha visto ne vincitori e ne vinti con un pari per 1-1 che non soddisfa realmente nessuno.

Si chiude con un punto a testa Udinese-Cagliari, con i padroni di casa abili a rimontare il gol iniziale di Borrelli con la zampata ad inizio ripresa di Kabasele. Tante però le chance sprecate dai friulani che avrebbero potuto certamente capitalizzare molto meglio la mole di gioco prodotta.

Di fronte la truppa di Runjaic si è anche trovata uno straordinario Caprile, autore di almeno un paio di parate difficile e decisive. Nella fase finale della partita non è mancata una chance enorme anche per Nicolò Zaniolo, che da buona posizione ha sparato altissimo un tap-in semplice che avrebbe potuto regalare tre punti preziosi ai suoi.

😲 Che occasione per Zaniolo! Il numero 10 dell’Udinese spreca tutto davanti a Caprile sull’1-1 #UdineseCagliari pic.twitter.com/kC9vPn99S7 — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 5, 2025

Udinese, Zaniolo spreca una chance clamorosa: bufera sui social

Il grave errore di Zaniolo arriva al culmine di una prova non esaltante, e macchia un pomeriggio che sarebbe potuto essere quello della sua rinascita.

Sui social dopo il tiro sbagliato sono arrivati tantissimi messaggi con il numero 10 dell’Udinese protagonista:

Cosa si è divorato Zaniolo non ci posso credere — 𝑂lga (@internata_) October 5, 2025

Zaniolo medaglia d’oro!!!!!!!!!!!! — Oldfox292 (@oldfox56) October 5, 2025

Qualcuno prima o poi ci dirà fino a quando il calcio italiano dovrà sopportare un “giocatore” eternamente sopravvalutato (anzi dannoso, per la sua squadra) come #Zaniolo. Più irritante di Balotelli, santoiddio.#UdineseCagliari — Danny On The Road (@ultimolivello14) October 5, 2025

Giunto alla conclusione che Zaniolo sia un calciatore irrecuperabile — Do (@domieffe) October 5, 2025

Il gol mangiato da zaniolo è uno dei più incredibili che io abbia mai visto… Giocatore mai iniziato — ElLocoRossonero 🔴⚫ (@LocoRossonero) October 5, 2025

Zaniolo è da Serie D ormai, se continuano a farlo giocare rischiano la retrocessione a Udine #udinesecagliari — Steven Fellas (@SFalax) October 5, 2025

Zaniolo ha appena sbagliato un gol senza senso — Antonio Campagna (@AntCampagna) October 5, 2025

C’è un motivo per cui Zaniolo giochi ancora a calcio?#UdineseCagliari — BlackHeart1985 (@BlackHeart19851) October 5, 2025

Una serie di affermazioni forti nei confronti di un calciatori calciatore che vive da anni un periodo buio e di involuzione. Dopo l’ultima stagione poco felice tra Atalanta e Fiorentina l’Udinese potrebbe essere il suo trampolino di rilancio ma errori come quello di oggi non aiutano.