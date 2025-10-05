Atalanta
“Zaniolo è irrecuperabile”: retrocessione ‘annunciata’

Pomeriggio complicato per l’ex calciatore della Roma che è stato protagonista di un grave errore

Il lunch match della sesta giornata di Serie A non ha visto ne vincitori e ne vinti con un pari per 1-1 che non soddisfa realmente nessuno.

Si chiude con un punto a testa Udinese-Cagliari, con i padroni di casa abili a rimontare il gol iniziale di Borrelli con la zampata ad inizio ripresa di Kabasele. Tante però le chance sprecate dai friulani che avrebbero potuto certamente capitalizzare molto meglio la mole di gioco prodotta.

Di fronte la truppa di Runjaic si è anche trovata uno straordinario Caprile, autore di almeno un paio di parate difficile e decisive. Nella fase finale della partita non è mancata una chance enorme anche per Nicolò Zaniolo, che da buona posizione ha sparato altissimo un tap-in semplice che avrebbe potuto regalare tre punti preziosi ai suoi.

Udinese, Zaniolo spreca una chance clamorosa: bufera sui social

Il grave errore di Zaniolo arriva al culmine di una prova non esaltante, e macchia un pomeriggio che sarebbe potuto essere quello della sua rinascita.

Sui social dopo il tiro sbagliato sono arrivati tantissimi messaggi con il numero 10 dell’Udinese protagonista:

Una serie di affermazioni forti nei confronti di un calciatori calciatore che vive da anni un periodo buio e di involuzione. Dopo l’ultima stagione poco felice tra Atalanta e Fiorentina l’Udinese potrebbe essere il suo trampolino di rilancio ma errori come quello di oggi non aiutano.

