Pulisic, pronto l’assalto: offerta irrinunciabile per il ritorno in Premier

L’americano sta trascinando di nuovo i rossoneri, ma c’è chi è pronto quasi a tutto per riportarlo in Inghilterra

Il Milan che sta spiccando sempre di più il volo c’è una firma precisa, anzi due. Una è quella di Massimiliano Allegri senza dubbio, anche grazie ad alcuni giocatori simbolo come Modric e Rabiot la piazza ha ritrovato anche entusiasmo che mancava da troppo tempo. L’altra però è in campo e porta il nome di Christian Pulisic. L’americano è di nuovo il grande protagonista rossonero, anche solamente guardando i numeri. E soprattutto in questo caso, non mentono affatto.

Nelle prime 7 partite di questa stagione tra campionato e Coppa Italia l’ex Chelsea ha segnato 6 gol e servito 2 assist. Il che vuol dire che ha partecipato a oltre la metà dei 14 gol finora messi a segno dal Milan tra Bari, Cremonese, Lecce (due volte), Bologna, Udinese e Napoli. Decisivo è dire poco.

Per Pulisic è però un flusso continuo, visto che nei due anni precedenti è stato determinante con il Diavolo in tutte le competizioni. Anche per questo gli occhi del mercato sono tornati a posarsi su di lui e in particolare quelli della Premier League, che lo ha conosciuto ragazzo e ancora immaturo. Mentre ora lo sta osservando da lontano da top player. Come riporta ‘fichajes.net’, sullo statunitense ha messo il mirino soprattutto un club, ovvero il West Ham. Agli Hammers servono assolutamente rinforzi, la situazione in classifica è preoccupante e non a caso è già arrivato l’esonero di Potter con Nuno Espirito Santo al suo posto.

Il West Ham sogna Pulisic: pronta la maxi-offerta

Addiritura i londinesi sono penultimi a quota 4 punti in 6 partite con una vittoria, un pareggio e ben quattro sconfitte. Il campionato è appena iniziato, ma i segnali sono assolutamente negativi e la società è corsa ai ripari. Vorrà farlo anche a gennaio sul mercato e per questo serviranno colpi importanti, con Pulisic che può essere un obiettivo ‘pesante’.

Secondo il portale spagnolo, il West Ham sarebbe disposto a sborsare anche 50 milioni di euro per l’ex giocatore del Chelsea che conosce appunto molto bene sia la Premier League che Londra. L’obiettivo è su un attaccante duttile, che sappia giocare un po’ in tutti i ruoli lì davanti e di certo Pulisic corrisponde all’identikit.

Il Milan ha già ceduto e incassato parecchio nella a finestra estiva, inoltre l’americano ha da poco rinnovato il proprio contratto ed è un calciatore assolutamente fondamentale. Strapparlo a Tare sarà un’impresa, a meno che non sia questa la volontà dello stesso giocatore. Che magari può avere il desiderio di (ri)prendersi la propria ribalta in Premier League e fare un ulteriore passo in avanti a livello economico. Difficile resistere a certe cifre, ma al momento il legame con il Milan è molto forte, soprattutto in un momento in cui le cose vanno così bene anche per merito suo. Una pista comunque da tenere d’occhio per i prossimi mesi.