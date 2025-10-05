PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-ROMA 1-2: Soulé-Cristante cinici, Pioli sprofonda

Voti e giudizi del match del ‘Franchi’, valido per la 6a giornata della Serie A Enilive 2025/26

La Roma vince ancora in campionato e si guadagna almeno un’altra giornata in testa alla classifica. Per qualche ora addirittura da sola, almeno in attesa di Milan e Napoli. Dopo il ko di Europa League i giallorossi tornano subito a correre con il successo esterno sul campo della Fiorentina, sempre più in difficoltà. Pensare che i viola erano anche andati in vantaggio con Kean, subendo però l’immediato pareggio di Soulé prima del raddoppio di Cristante. Ora Pioli è più che mai sulla graticola.

Fiorentina

De Gea 6

Pongracic 5,5

Mari 5. Dal 75′ Comuzzo 6

Ranieri 5,5

Dodo 5,5

Mandragora 5,5. Dal 75′ Dzeko 5,5

Nicolussi 5,5

Gosens 5

Fazzini 5,5. Dal 67′ Ndour 5,5

Gudmundsson 4,5. Dal 46′ Piccoli 6

Kean 6,5

Allenatore: Pioli 5

La Fiorentina è un disastro. Una squadra tremendamente debole a livello emotivo, incapace di tenere il risultato di vantaggio come quello di parità, che in quel momento faceva anche comodo. In campo non sembrano esserci tante idee, va a sprazzi, si appoggia alla fisicità di Kean che deve aprire spazi a tutti. Il centrocampo va per conto suo, in difesa imbarca. Poi certo un po’ di sfortuna ha giocato, due legni e un gol incredibile sbagliato da Gosens. Ma il resto della partita non mente. Si salva praticamente solo l’attaccante della Nazionale, che almeno si è sbloccato.

Roma

Svilar 6

Celik 6,5

Mancini 6,5

Ndicka 6,5

Wesley 6

Cristante 7

Kone 6,5

Tsimikas 6. Dal 67′ Rensch 6

Soulé 7

Baldanzi 6. Dal 59′ Pellegrini 6

Dovbyk 6. Dal 59′ Dybala 6

Allenatore: Gasperini 7

Arbitro: Colombo 5,5

Un’altra vittoria in campionato per una Roma che nel primo tempo concedere troppo. Ndicka va parecchio in difficoltà su Kean, sbaglia più di una volta ma nella ripresa si riprende il comando insieme a Mancini. La reazione al gol subito però è rabbiosa, da squadra, e la rimonta arriva con enorme qualità. Perché entrambe le reti sono di alto tasso tecnico per assist e conclusione. Solo note liete, perché Dovbyk al netto di un gol che poteva – anzi doveva – fare gioca una buona partita. E poi è rientrato Dybala. Poi guardi la classifica ed è lì: primo posto.

Il tabellino di Fiorentina-Roma

Marcatori: 15′ Kean (F), 21′ Soulé (R), 30′ Cristante (R)

Ammoniti: Cristante (R), Gudmundsson (F), Tsimikas (R), Wesley (R), Pablo Marì (F)

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Mari (75′ Comuzzo), Ranieri; Dodo, Mandragora (75′ Dzeko), Nicolussi, Gosens; Fazzini (67′ Ndour), Gudmundsson (46′ Piccoli); Kean.

A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Parisi, Comuzzo, Fortini, Viti, Ndour, Richardson, Piccoli, Sabiri, Fagioli, Dzeko. Allenatore: Pioli.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Kone, Tsimikas (67′ Rensch); Soulé, Baldanzi (59′ Pellegrini); Dovbyk (59′ Dybala).

A disposizione: Vasquez, Ghilardi, Sangeré, Rensch, El Shaarawy, Hermoso, Pisilli, Pellegrini, Dybala, El Aynaoui, Ferguson. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Colombo. Assistenti: Perrotti-Moro. IV Uomo: Massimi. VAR: Chiffi. AVAR: Gariglio.