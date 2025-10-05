Atalanta
Nuovo caos calcioscommesse: cinque mesi di squalifica

Altro caso di calcioscommesse: arriva la decisone della Commissione disciplinare, oltre a una multa per il giocatore

Un nuovo caso scommesse sconvolge il mondo del calcio e catalizza l’attenzione a campionato in corso. 

Stavolta a finire sotto la lente delle procure non è il calcio italiano ma inglese, dove si registra l’ultimo caso sul calcioscommesse. Nell’occhio del ciclone finisce Osman Foyo, attaccante in forza all’AFC Wimbledon che milita nella League One (la terza serie del campionato d’Oltremanica).

Foyo è stato incastrato a scommettere tra l’ottobre 2023 e marzo 2025 per diversi eventi calcistici, ben 252 come ravvisato dagli investigatori. Il 21enne giocatore anglo-olandese sarà subito squalificato per un mese, al quale si aggiungeranno altri 4 mesi di stop.

Inghilterra, squalifica per Foyo: stop e multa per il giocatore del Wimbledon

Sanzione e squalifica complessiva quindi di cinque mesi per Foyo, al quale è stata comminata anche una multa da mille sterline. “La Commissione disciplinare indipendente ha sanzionato Osman Foyo dell’AFC Wimbledon per violazioni delle regole di scommesse della FA“, si legge nella nota ufficiale della Federazione inglese.

Occorre specificare che per il momento Foyo sarà squalificato per un solo mese effettivo, mentre gli altri quattro mesi saranno sospesi fino al 2 aprile 2027, in attesa di ulteriori indagini e valutazioni da parte della Commissione disciplinare della FA. 

Foyo salterà nelle prossime settimane cinque partite tra campionato e coppe, con l’attaccante classe 2004 che nella stagione in corso ha collezionato 8 presenze senza mai andare a segno. 

