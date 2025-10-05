Milan, il consiglio di Ziliani: “Vendi subito Leao per vincere lo scudetto”

Addio al numero 10 per aiutare Allegri a trionfare in campionato, l’argomentazione che scarica l’attaccante

Il Milan torna in campo contro la Juventus, per mettere alla prova le proprie ambizioni di alta classifica. Rafael Leao partirà di nuovo dalla panchina, ma addirittura prende corpo l’ipotesi, ventilata dal giornalista Paolo Ziliani, di cedere il portoghese a gennaio per vincere lo scudetto.

La firma de ‘Il Fatto Quotidiano’ sostiene infatti che l’attaccante portoghese non sia necessario nel nuovo Milan di Allegri e che anzi il suo ritorno, per il tecnico livornese, possa diventare un problema. “Già oggi di lui in campo non si avverte alcun bisogno, anzi con il Napoli ha mostrato quanto possa essere dannoso – ha argomentato in un lungo articolo condiviso sul suo profilo ‘X’ – Sembrava stesse giocando una partita di allenamento a Milanello, Allegri si è pentito di averlo mandato in campo. La nuova squadra in cui Modric, Rabiot e Pulisic sono i riferimenti tecnici non necessita di Leao. L’allenatore al solo pensiero di doverlo schierare da titolare, secondo me, sta sudando freddo. Per il Milan la soluzione è a portata di mano: a gennaio si può realizzare una plusvalenza e risolvere un equivoco che dura da troppo tempo, Leao ha grandi doti ma non è mai esploso veramente”.

Milan, Leao via e due acquisti a gennaio: “Kim e Vlahovic sarebbero perfetti”

Ziliani, oltretutto, individua quali acquisti si potrebbero realizzare, con l’incasso della vendita del portoghese per puntare allo scudetto nella sessione invernale: i primi esempi sono Kim e Vlahovic.

“Pensateci, si potrebbero incassare circa una settantina di milioni, almeno, sarebbero plusvalenza pura – aggiunge Ziliani – Kim sarebbe il forte difensore centrale che ad Allegri manca per completare il reparto, Vlahovic sarebbe il centravanti puro che serve alla squadra. Convincere la Juventus, che rischia di perderlo a zero, non dovrebbe essere un’impresa. Ma si potrebbero fare altri nomi, sul mercato ci sono altri giocatori in odore di parametro zero che Tare potrebbe accaparrarsi”.