Inter, bocciatura senza appello dopo il trionfo: “Tutti soldi buttati”

Un giocatore della squadra di Chivu pesantemente bersagliato nonostante la grande prestazione di squadra con la Cremonese, polemica totale in corso

L’Inter continua a vincere, quinto successo di fila tra campionato e coppa, prestazione a dir poco scintillante con la Cremonese e segnale lanciato a tutta la concorrenza. Dopo il 4-1 di San Siro, però, i voti in pagella non sono alti per tutti. Arriva una bocciatura senza mezzi termini, quella di Andy Diouf, acquisto che non convince.

Tra i tifosi nerazzurri, l’operazione a centrocampo viene discussa. Il giocatore acquistato dal Lens fatica a inserirsi, l’ingresso in campo nel finale di partita è stato piuttosto negativo. Il gol della Cremonese, pur se ininfluente, nasce da un suo errore evidente. Episodio che ha scatenato molti commenti negativi su ‘X’, eccone alcuni:

On a vendu Diouf 25M et on a eu Sangaré pour 8M

Vraiment merci @Inter et Jean Lou https://t.co/s9IOJ2X7bd — Rémi ☘️ (@rem75000) October 5, 2025

Gli errori sono sempre a monte con la dirigenza, LH e Diouf sono i soliti soldi buttati di ogni sessione, sarebbe stato sufficiente prendere il solo Kone e saremmo stati a posto — Marco Brambilla 2️⃣0️⃣⭐️⭐️ (@marcus1982inter) October 5, 2025

Purtroppo mi devo rivedere su diouf … sembra un pippa clamorosa #inter — 🖤💙marco🖤💙 (@marcuzzo27) October 5, 2025

Diouf e Luis Henrique sono le ultime perle della collezione di bidoni Made in Ausilio! — Dennis⭐️⭐️ (@Marco36799202) October 4, 2025

Punti cruciali dopo Inter – Cremonese:

– Dimarco se sta bene fa la differenza, ci sono due categorie di differenza con Carlos

– Barella regista mi è piaciuto ma va rivalutato in altri contesti

– De Vrij non va tolto mai più dal campo

– Diouf e Sucic non devono più vedere il campo pic.twitter.com/IQAdYMGXU4 — giamped (@Gia__mped) October 4, 2025

Punti cruciali dopo Inter – Cremonese:

– Dimarco se sta bene fa la differenza, ci sono due categorie di differenza con Carlos

– Barella regista mi è piaciuto ma va rivalutato in altri contesti

– De Vrij non va tolto mai più dal campo

– Diouf e Sucic non devono più vedere il campo pic.twitter.com/IQAdYMGXU4 — giamped (@Gia__mped) October 4, 2025

Diouf è scarso forte e pagato uno sproposito, lo vedremo poco in campo. La sedia ha finito il suo tempo, ridicolo insistere con lui. Per il resto ottimo Chivu e gran bella Inter. Amala. 👊 — Manuel Rocchi (@SfrenzyChannel) October 4, 2025

Insomma, sono in tanti a ritenere che non si sia trattato di una mossa particolarmente azzeccata da parte di Ausilio. Un acquisto, a oggi, non riuscito, per il quale i pareri sono impietosi.