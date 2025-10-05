Atalanta
Inter, bocciatura senza appello dopo il trionfo: “Tutti soldi buttati”

Un giocatore della squadra di Chivu pesantemente bersagliato nonostante la grande prestazione di squadra con la Cremonese, polemica totale in corso

L’Inter continua a vincere, quinto successo di fila tra campionato e coppa, prestazione a dir poco scintillante con la Cremonese e segnale lanciato a tutta la concorrenza. Dopo il 4-1 di San Siro, però, i voti in pagella non sono alti per tutti. Arriva una bocciatura senza mezzi termini, quella di Andy Diouf, acquisto che non convince.

Tra i tifosi nerazzurri, l’operazione a centrocampo viene discussa. Il giocatore acquistato dal Lens fatica a inserirsi, l’ingresso in campo nel finale di partita è stato piuttosto negativo. Il gol della Cremonese, pur se ininfluente, nasce da un suo errore evidente. Episodio che ha scatenato molti commenti negativi su ‘X’, eccone alcuni:

Insomma, sono in tanti a ritenere che non si sia trattato di una mossa particolarmente azzeccata da parte di Ausilio. Un acquisto, a oggi, non riuscito, per il quale i pareri sono impietosi.

