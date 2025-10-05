Atalanta
Giornalisti bianconeri divisi su Tudor: “Ieri ci ha sconvolti”

Foto dell'autore

L’allenatore croato deve vincere, si attende la svolta ma ci sono diversi pareri non a suo favore: la stampa lo critica, ecco cosa deve fare

In Juventus-Milan, entrambe le squadre si giocano molto. Gara delicata soprattutto per i bianconeri, che vengono da quattro pareggi consecutivi in tutte le competizioni. Per questo, non si può sbagliare. I messaggi inviati da Tudor lasciano perplessa la critica, i giornalisti lo invitano a cambiamenti comunicativi e in campo.

Igor Tudor
Giornalisti bianconeri divisi su Tudor: "Ieri ci ha sconvolti" – Calciomercato.it

L’avvertimento all’allenatore croato arriva da diverse firme giornalistiche importanti. Gianni Balzarini sul suo canale Youtube evidenzia il momento: “Si poteva fare di più nelle ultime partite, l’allenatore comunque va difeso. E’ certo, in ogni caso, che Tudor debba rivedere un po’ il suo modo di giocare“. Gli fa eco Giovanni Capuano, che su ‘X’ afferma: “Pensare che il rendimento della Juventus vada bene così è parte del problema, Tudor viene da prestazioni incomplete e altalenanti“.

Lo youtuber Luca Toselli commenta: “Il fatto che Tudor abbia ammesso che la squadra abbia dei limiti e oltre un certo livello non possa andare è preoccupante per un allenatore della Juventus“. Michele De Blasis aggiunge, invitando il tecnico a scelte più chiare di formazione: “Spero che David in attacco sia una scelta definitiva, anche per il futuro. Occorrono decisioni e gerarchie chiare nel reparto offensivo. Tudor deve dare continuità ai giocatori, diversamente non permette loro di creare legami in campo”.

Juventus-Milan, la probabile formazione bianconera: Bremer out, Rugani al centro della difesa

Juve che dovrà fare a meno di Bremer, al centro della difesa, ancora non al meglio. Si candida per una maglia da titolare Rugani, che dovrebbe essere schierato con Kelly e Gatti.

Daniele Rugani
Juventus-Milan, la probabile formazione bianconera: Bremer out, Rugani al centro della difesa – Calciomercato.it

In porta, torna Di Gregorio, mentre a centrocampo, a scortare Locatelli e Thuram, sulle fasce ci saranno Kalulu e Cambiaso. Yildiz e Conceicao invece prenderanno posto dietro David, confermato dall’inizio dopo la gara di Villarreal.

