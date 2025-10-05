Atalanta
DIRETTA Serie A, Udinese-Cagliari 0-0: palo di Zaniolo LIVE

Si apre la domenica della sesta giornata del campionato di Serie A con il classico lunch match delle 12.30

Dopo le gare giocate tra venerdì e sabato, è tempo di scendere in campo anche in questa giornata domenicale per il sesto turno del massimo campionato italiano.

Runjaic in panchina prima di una partita dell'Udinese
Runjaic (LaPresse) – Calciomercato.it

L’Udinese padrona di casa, guidata in panchina da Kosta Runjaic, arriva a questo appuntamento dopo la sconfitta, la seconda consecutiva, patita sul campo del Sassuolo di Fabio Grosso nel turno precedente.

Di contro, il Cagliari dell’allenatore Fabio Pisacane è uscita battuta dal confronto casalingo contro l’Inter di Cristian Chivu, con la seconda rete realizzata da Pio Esposito, al primo gol in Serie A, di fronte al fratello Sebastiano.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Bluenergy Stadium’ di Udine.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-CAGLIARI

UDINESE (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Ze Pedro, Obert; Deiola, Prati, Folorunsho; Felici, Esposito; Borrelli. All. Pisacane

