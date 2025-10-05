DIRETTA Serie A, Napoli-Genoa: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida delle 18 tra campioni d’Italia e rossoblu

Riscattare la sconfitta in casa del Milan e dare seguito alla vittoria di mercoledì sera contro lo Sporting Clube Portugal. Con questi propositi, il Napoli scende in campo nel posticipo delle 18 della sesta giornata di Serie A per affrontare il Genoa di Patrick Vieira, rientrato dalla squalifica.

Rispetto alla sfida di San Siro, Antonio Conte ha recuperato tutti gli infortunati in difesa, eccezion fatta per Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno, che punta a recuperare per la sfida contro il Torino dopo la sosta. Per riscattare la disfatta di San Siro, il tecnico partenopeo ha optato anche per alcune variazioni tattiche e di formazione.

In casa rossoblu, l’allenatore francese ritrova nella lista dei convocati Onana, ma dovrà fare a meno di Cornet, Messias e Stanciu. Complice la vittoria del Lecce in casa del Parma, il Grifone si ritrova ultimo in classifica con appena due punti conquistati e avrebbe bisogno di un’impresa per dare una sterzata alla stagione.

Già replicare il risultato dello Stadio Maradona della scorsa stagione (2-2) rappresenterebbe una boccata d’ossigeno non indifferente per un allenatore che potrebbe finire in discussione nonostante il grande credito conquistato lo scorso anno. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Genoa e dove vederla in TV

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Genoa, visibile su DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e in streaming su DAZN, NOW e Sky Go:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All.: Conte

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Ellertson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator. All. Vieira.

ARBITRO: Federico La Penna della sezione di Roma

PROSSIMI IMPEGNI: Torino-Napoli, sabato 18 ottobre alle 18 e Genoa-Parma, domenica 19 ottobre alle 15

CLASSIFICA SERIE A: Roma 15 punti, Milan*, Napoli* 12; Inter 12, Juventus* 11; Atalanta e Bologna 10; Sassuolo, Como e Cremonese 9; Cagliari e Udinese 8; Lazio 7; Parma, Lecce e Torino 5; Fiorentina e Verona 3, Genoa* e Pisa 2.

*una partita in meno