DIRETTA Serie A, Fiorentina-Roma e Bologna-Pisa: formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra i viola di Pioli e i giallorossi di Gasperini e quello del ‘Dall’Ara’ tra i rossoblu di Italiano e i nerazzurri di Gilardino in tempo reale

La Fiorentina e il Bologna ospitano nell’ordine la Roma e il Pisa nelle gare della domenica pomeriggio valide per la sesta giornata del campionato di Serie A. Due sfide che vedono in campo le tre formazioni impegnate giovedì nelle coppe europee che saranno dirette rispettivamente dagli arbitri Colombo di Como e Abisso di Palermo.

Pioli e Gasperini, allenatori di Fiorentina e Roma (foto Ansa) – Calciomercato.it

Da un lato, allo stadio ‘Franchi’, i viola di Stefano Pioli – reduci dal successo in Conference sul Sigma Olomouc – hanno bisogno di trovare la prima vittoria anche entro i confini italiani per uscire dalla zona retrocessione. I giallorossi di Gian Piero Gasperini, che invece vengono dal ko in Europa League contro il Lille, vogliono tornare subito al successo per andare alla pausa per le Nazionali da primi in classifica. L’anno scorso, su questo campo, i gigliati si imposero con un clamoroso 5-1 guidati dalla doppietta di Kean.

Dall’altro lato, allo stadio ‘Dall’Ara’, i rossoblu di Vincenzo Italiano vogliono interrompere la striscia negativa di una sconfitta con l’Aston Villa e due pareggi con Lecce e Friburgo tornando a vincere per riaffacciarsi nelle zone alte della graduatoria. I nerazzurri di Alberto Gilardino, di contro, puntano ad un risultato positivo dopo il pari con la Fiorentina per abbandonare l’ultimo posizione. L’ultimo precedente risale alla Coppa Italia 2019, quando i felsinei espugnarono l’Arena Garibaldi’ col punteggio di 3-0.

Fiorentina-Roma e Bologna-Pisa, formazioni ufficiali e dove vederle in tv

Entrambe le partite saranno trasmesse in televisione su Dazn e saranno visibili in streaming su tutti i dispositivi sulla app della stessa emittente. Calciomercato.it vi offre i match tra Bologna e Pisa e tra Fiorentina e Roma live in tempo reale.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi, Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean.
Allenatore: Pioli.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Kone, Tsimikas; Soulé, Baldanzi; Dovbyk.
Allenatore: Gasperini

ARBITRO: Andrea Colombo (Como)

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna (foto Ansa) – Calciomercato.it

 

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Marin, Vural, Leris; Tramoni, Nzola.  All. Gilardino

ARBITRO: Rosario Abisso (Palermo)

CLASSIFICA SERIE A:

