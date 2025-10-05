Conte, la domanda su De Bruyne lo stizzisce: “Capisco che a Napoli è difficile…”

Antonio Conte porta a casa altri tre punti dal Maradona contro un buonissimo Genoa: il Napoli chiude prima della sosta con due vittorie di fila

Il Napoli conquista i tre punti contro il Genoa, chiudendo il nuovo ciclo prima della sosta di ottobre con un’importante vittoria. Antonio Conte ha cambiato la partita con l’ingresso in campo di Spinazzola e De Bruyne. Entrambi determinanti per la rimonta del secondo tempo.

Nessun commento su uno degli uomini che ha cambiato la partita. Antonio Conte non vuole parlare di Kevin De Bruyne e risponde a tono alle critiche delle ultime settimane che il belga ha ricevuto: “Mi dà fastidio quando specificate sul singolo giocatore. Non è bello nei confronti degli altri. Sia quando elogiamo un calciatore, sia quando lo ammazzate. Lo abbiamo visto stasera. Bisogna trovare equilibrio, capisco che a Napoli è difficile, ma bisogna cercare di parlare di squadra”.

Poi il mister parla della partita e analizza la prestazione della squadra: “Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà, soprattutto sugli esterni. E loro su una ripartenza abbiamo fatto gol. Questo ti mina delle certezze. Nel secondo tempo, la squadra ha dimostrato di avere spirito, contro un Genoa che già l’anno scorso rischiava di farci perdere lo Scudetto. C’è stata una soddisfazione in più. L’impatto che c’è stato nel secondo tempo, la nuova energia…ma i ragazzi lo sanno. Bisogna gestire questa situazione totalmente nuova”.

Conte, gli infortuni e la reazione all’intervallo

In merito agli infortuni di Lobotka e Politano, Antonio Conte fa il punto: “Politano ha avuto un affaticamento. Lobotka mi ha raccontato la dinamica. E’ scivolato in campo e ha sentito dolore nella zona dell’adduttore. Sarà da valutare. In Nazionale farà visite, se saranno abili giocheranno, altrimenti torneranno a casa”.

Nel corso dell’intervallo, l’allenatore del Napoli ha modificato l’assetto tattico. C’era qualcosa che non andava: “Tra il primo e secondo tempo ho detto quello che non avevano visto nel primo tempo. Il Genoa aveva una linea molto alta e dovevano attaccarla. Abbiamo deciso di cambiare assetto, i ragazzi presi dalla partita non leggono determinate situazioni. E nel secondo tempo abbiamo attaccato bene la linea”.