Blitz allo Stadium per Yildiz: la Juventus è accerchiata

Emergono novità importanti in merito al futuro del numero 10 bianconero: ecco cosa sta succedendo

Uno dei protagonisti più luminosi di questo inizio di stagione in chiaroscuro della Juventus è sicuramente Kenan Yildiz. Nonostante le due prestazioni opache contro Atalanta e Villarreal, il numero 10 bianconero si è già messo in evidenza con due gol e quattro assist. Un bottino sicuramente intrigante che il fuoriclasse turco sarà chiamato a puntellare per provare a trascinare una squadra che non può prescindere dalle sue giocate.

La crescita esponenziale del gioiellino cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco è sotto gli occhi di tutti. Anche per questo la Juventus ormai da tempo si è mossa per trovare un nuovo accordo contrattuale con il ragazzo con rinnovo fino al 2030 e annesso adeguamento. La trattativa, impostata nelle sue linee essenziali, fino a questo momento non ha però raggiunto il traguardo d’arrivo.

Le parti ragionano con fiducia sul da farsi; nel frattempo, le sirene dalla Premier continuano a calamitare non poche attenzioni mediatiche. Nelle ultime settimane, sono stati soprattutto Arsenal e Chelsea i due club maggiormente intenzionati a far saltare il banco, pur consci delle difficoltà di far breccia nel muro della Juve che non vuole privarsi del suo gioiello per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, emissari in azione per Yildiz: la posizione dei bianconeri

In un mosaico ancora tutto da comporre e suscettibile di nuovi colpi di scena, i Gunners non vogliono perdere altro tempo. Secondo quanto riferito da AFC Xtra, sarebbero attesi degli osservatori dell’Arsenal per monitorare da vicino Yildiz che partirà ovviamente titolare, largo sulla sinistra nel 3-4-2-1 di Tudor con libertà di accentrarsi per liberare il suo destro.

Un segnale importante quello dei londinesi che ormai da mesi sono sulle tracce dell’attaccante della Juventus, pronti a far saltare il banco nel caso in cui si aprano spiragli interessanti. Come detto, però, Comolli non ha alcuna intenzione di fare sconti, a maggior ragione se riuscisse a chiudere in tempi relativamente brevi un rinnovo ormai indirizzato.

Dalla Premier, però, non hanno alcuna intenzione di tirare i remi in barca: 007 dell’Arsenal allo Stadium per Juventus-Milan, staremo a vedere se tutto questo porterà ad affondi concreti nel medio periodo.