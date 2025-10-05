Bernardo Silva scelto come colpo scudetto: ribaltone in Serie A

L’esito del sondaggio odierno proposto da Calciomercato.it in relazione al big match di questa sera che potrebbe avere risvolti di mercato

Fari puntati sulla super sfida dello Stadium tra Juventus e Milan che andrà a chiudere la sesta giornata di Serie A. Partita al sapore di lotta scudetto per il grande ex Massimiliano Allegri che torna a Torino da avversario.

Si tratta quindi di una serata molto speciale da ogni punto di vista e l’attenzione dei tifosi è tutta proiettata lì dove si daranno battaglia senza esclusione di colpi bianconeri e rossoneri. La Juve ha bisogno di ritrovare il successo dopo quattro pareggi di fila tra campionato e Champions, mentre Modric e soci hanno tutta l’intenzione di proseguire il proprio percorso di crescita che li ha portati anche a conquistare il primo posto lo scorso weekend vincendo lo scontro diretto con i campioni in carica del Napoli.

A Torino si accendono i riflettori di una partita d’alta classifica che rischia di nascondere anche alcuni risvolti dal punto di vista del calciomercato.

Calciomercato Juventus-Milan, regalo Bernardo Silva per lo scudetto

Juventus-Milan può mettere in palio un pezzo di scudetto, anche sul mercato di gennaio: quale giocatore, per entrambe le squadre, potrebbe fare la differenza?

Questa la domanda che abbiamo posto ai nostri followers su X dove sono arrivate risposte piuttosto nette:

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🔥 #JuveMilan può mettere in palio un pezzo di scudetto, anche sul mercato di gennaio: quale giocatore, per entrambe le squadre, potrebbe fare la differenza ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 5, 2025

Nel sondaggio odierno della redazione di Calciomercato.it a trionfare è stato Bernardo Silva, stella portoghese del Manchester City di cui da tempo si parla in ottica italica. Per il 33,3% dei votanti è lui la scelta giusta per andare a potenziare una tra le due compagini di Tudor e Allegri.

Un colpo scudetto suggestivo che potrebbe rimescolare le carte nella zona alta della classifica. Zirkzee, Mainoo e Gabriel Jesus erano le altre opzioni che non hanno trovato terreno fertile.